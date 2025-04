× Haar-Krawatte: Ist DAS der verrückteste Beauty-Trend der Geschichte?

Move over, klassische Seidenkrawatte – wir binden uns jetzt Zöpfe um den Hals!

Derzeit sorgt ein neues, exzentrisches Accessoire für Aufsehen: die geflochtene Haar-Krawatte. Erstmals präsentiert wurde dieses ungewöhnliche Stück von dem Luxuslabel Schiaparelli während der Herbstkollektion 2024 in Paris. Das Accessoire, das wie ein überlanger Zopf aussieht, besteht in der Designer-Version aus Nylon und Messing – und imitiert täuschend echt einen langen Haarzopf.

Die Haar-Krawatte ist der verrückteste Trend des Jahres

© Getty Images ×

Trotz eines stolzen Preises von etwa 2.300 US-Dollar war Hollywood sofort an Bord. Maggie Gyllenhaal trug das auffällige Stück bei der CinemaCon 2025 zu einem minimalistischen Power-Look aus schwarzem Blazer, weißem Hemd und schwarzer Hose.

© Getty Images ×

Selma Blair entschied sich für eine platinblonde Variante zur Couture-Show selbst und kombinierte die Haar-Krawatte mit einem oversized beigefarbenen Anzug.

© Getty Images ×

Und auch Tilda Swinton lies den surrealistischen Look nicht an sich vorbeiziehen– sie trug ihn wenige Wochen später souverän beim Directors Guild Event.

Inzwischen ist der Trend längst auf TikTok angekommen – und dort machen ihn Beauty-Fans einfach selbst nach. Ob mit dem eigenen langen Haar, mit Extensions oder sogar mit geflochtenen Clip-ins: Die DIY-Version ist nicht nur kostengünstiger, sondern wirkt oft sogar noch cooler. Mehr als 2,7 Millionen Views haben den Trend zur viralen Sensation gemacht.

Die Haar-Krawatte funktioniert am besten als Kontraststück zu schlichten Outfits – je cleaner der Look, desto mehr darf die „Krawatte“ sprechen. Besonders edgy wirkt der Look in Kombination mit Anzügen in klassischen Farben wie Schwarz, Grau oder Beige. Wer’s mutiger mag, setzt auf Color Blocking mit knalligen Farben.

Pro-Tipp für DIY-Fans: Das Haar locker flechten und den Zopf mit einem dünnen Band fixieren, bevor man ihn vorsichtig um den Hals drapiert.

Ob man den neuen Trend liebt oder nur staunend betrachtet – die geflochtene Haar-Krawatte ist auf jeden Fall ein absoluter TikTok-Hype. Und wer weiß – vielleicht binden wir uns bald alle morgens den Zopf statt den Schal um den Hals...