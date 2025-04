Wieder da, wieder heiß: Diese Sommertrends müssen Sie nicht neu kaufen

Neuer Sommer, alte Trends – und das ist gut so! Bevor Sie panisch shoppen gehen: Viele Lieblingsteile vom letzten Jahr sind wieder voll im Trend. Welche Sommertrends ein Comeback feiern und deshalb nicht in Ihren Warenkorb müssen, erfahren Sie hier.

Der Sommer rückt näher – und zwar nicht schleichend, sondern im Sprint. Die Sonnenstrahlen werden mutiger, der Eiskaffee kommt zurück in die To-go-Becher, und Ihre Garderobe? Die fragt sich, ob sie bereit ist für die Saison. Spoiler: Ist sie vielleicht schon. Denn mal ehrlich – braucht’s wirklich jedes Jahr ein komplett neues Sommer-Ich im Kleiderschrank? Nope. Einige Trends vom letzten Jahr sind sowas von zurück – oder haben sich sowieso nie verabschiedet. Gut für uns, gut fürs Konto.

Neuer Sommer, alte Trends: Diese Pieces müssen Sie nicht neu kaufen

Also: Bevor Sie sich komplett neu einkleiden, werfen Sie doch erst mal einen Blick in den Kleiderschrank. Da schlummern vielleicht genau die Teile, die jetzt wieder total angesagt sind.

1. Trikots – sportlich, aber make it Fashion

Sie dachten, Trikots gehören nur ins Stadion? Falsch gedacht. Letzten Sommer schon hip, heuer noch cooler. Ob lässig überm Longsleeve oder als Stilbruch zum Minirock – das Ding kann mehr als Teamgeist zeigen. Und ja, man darf dabei trotzdem null Interesse an Fußball haben.

2. Bermudas – die lässige Schwester der Hotpants

Letzten Sommer DER Hype und auch heuer nicht wegzudenken: Bermudas – vor allem aus Denim – sind wieder voll am Start. Bequem, cool und mit Taschen. Also, echten Taschen. Wo man was reinstecken kann. Ein Wunder, dass wir sie überhaupt je hergegeben haben.

3. Leo – wilder als je zuvor

Letztes Jahr hat sich das Raubtiermuster zaghaft in unsere Miniröcke geschlichen – jetzt ist es nicht mehr zu stoppen. Hosen, Kleider, Schuhe, Taschen – wenn’s nicht irgendwo einen Leo-Print hat, ist es fast schon verdächtig. Fazit: Der Sommer wird wild.

4. Ballerinas - diesmal mit Stil

Früher gefürchtet, heute gefeiert: Ballerinas sind back. Aber keine Sorge – die heutigen Modelle haben nicht mehr viel mit den schlapprigen Schuhen der Nullerjahre zu tun. Jetzt gibt’s Varianten mit dicker Sohle, als Sneaker-Ballerina-Hybride oder mit fancy Details. Ihre Füße sagen „Danke“ – besonders nach einem langen Sommertag.

5. Loafers – wir sagen nur: posh perfection

Loafers haben sich still und leise in unsere Herzen und Outfits geschlichen. Und bleiben dort auch. Weil: Sie gehen zu allem, machen jedes Outfit smarter und fühlen sich an wie „Ich hab mein Leben im Griff“ – auch wenn’s eigentlich gar nicht so ist. Win-win.

6. Microshorts - klein, aber oho!

Okay, diese Dinger sind nix für schwache Nerven – oder sehr bequeme Menschen. Aber sie sind wieder da, die ultra-kurzen Shorts, die schon letzten Sommer für hochgezogene Augenbrauen und neidische Blicke gesorgt haben. Wer sie trägt, braucht Mut, gute Sonnencreme – und idealerweise auch ein bisschen Schatten. Aber hey: Für die Hitzewelle ideal.

Nachhaltig, sparsam und ganz ehrlich – ein bisschen „Ich hab das schon letztes Jahr getragen“-Stolz darf ruhig mitschwingen.