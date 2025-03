Paris Fashion Week: Schiaparelli zeigt Luxus mit Fingerspitzengefühl

Schiaparelli zelebriert Extravaganz mit starken Silhouetten und opulenten Details. Gigi Hadid eröffnet die Show im markanten Powersuit, während die Front Row glitzert. Das Highlight? Ein goldener Accessoire mit integrierter Hand zum Festhalten – Luxus mit einem Augenzwinkern!

Wenn Schiaparelli ruft, kommt die Modeelite – und wenn dann noch Gigi Hadid die Show eröffnet, dann wissen wir: Es wird ikonisch. Und in der vierten Nacht der #ParisFashionWeek erschien sie endlich auf dem Laufsteg – in einem Powersuit, der mehr Boss-Energie ausstrahlte als eine Unternehmensberatung auf zu viel Kaffee. Breite Schultern, geschichtete Taillengürtel und dazu feminine Elemente wie Schleifen – Schiaparelli spielte mit Kontrasten und lieferte eine Kollektion, die pure Frauenpower schrie. Schwarz und Gold dominierten wie eh und je und verliehen der Show eine Aura von Luxus, gepaart mit unantastbarer weiblicher Stärke.





Paris Fashion Week: Schiaparelli erfindet Selbstliebe neu

Doch es war nicht nur Gigi Hadid, die für Gesprächsstoff sorgte. Schiaparelli lieferte das nächste Level von „I can buy myself flowers“ von Miley Cyrus – mit einem goldenen Hand-Accessoire, das nicht einfach nur schmückte, sondern gleich noch eine Hand zum Festhalten mitbrachte. Selbstliebe, aber bitte mit Stil! Wer braucht noch einen Partner, wenn man sich selbst wortwörtlich an die Hand nehmen kann? Ein Accessoire, das wohl nicht nur ein Style-Statement, sondern auch der perfekte Small-Talk-Opener auf jeder Party sein dürfte.

© @schiaparelli / instagram

Doja Cat im Animal Print und jede Menge Naked Dresses

Auch in der Front Row ging es heiß her. Doja Cat bewies erneut, dass Animal Prints ihr persönlicher Safe Space sind – und das mit vollem Einsatz. Natürlich dürften auch die großen Influencerinnen nicht fehlen: Caro Daur präsentierte sich im gestreiften Naked-Dress-Look und sorgte für Diskussionen über die perfekte Balance zwischen sexy und elegant. Nara Smith entschied sich für ein transparentes Mini-Kleid, während Chiara Ferragni im eng anliegenden, weißen Hemd mit goldenen Details den Business-Chic auf ein neues Level hob. Leonie Hanne wiederum brachte mit ihrem bodenlangen Schwarz-Weiß-Glitzerkleid den ultimativen Glamour-Faktor.

Schiaparelli hat es wieder geschafft, die Modewelt zu begeistern – mit einer Kollektion, die nicht nur optisch beeindruckte, sondern auch eine klare Botschaft sendete: Stärke, Eleganz und ein Hauch von Extravaganz sind der wahre Luxus. Und falls uns doch mal die Hand fehlt, wissen wir ja jetzt, wo wir eine in Gold bekommen.