Paris Fashion Week: Starauflauf, Zukunftsstoffe & die erste Met Gala von Paris

Stars in modischen Rüstungen, futuristischer 3D-Strick und eine Gala im Louvre – die Paris Fashion Week startet mit einem Knall! Dior setzt auf Nostalgie mit Power-Message, GANNI begeistert mit Innovation. Und am Abend? Eine Met-Gala à la Paris.

Die Paris Fashion Week startete mit einem fulminanten Paukenschlag – und das gleich in doppelter Ausführung! Denn während Christian Dior in eine Zeitreise der Modegeschichte entführte, setzte GANNI auf futuristische Innovation und maximale Experimentierfreude. Zwei Welten, die aufeinanderprallten und dabei die Essenz moderner Fashion-Statements einfingen.

Dior: Frauen in Rüstungen erobern den Laufsteg

Wenn Mode eine Botschaft sendet, dann war es bei Dior ein Kampfschrei! Vor den Toren des Dior-Runways posierten Stars und Influencer in kühn interpretierten, mittelalterlich inspirierten Rüstungen – ein Bild, das aktueller nicht sein könnte. Die moderne Frau? Sie ist bereit zu kämpfen! Maria Grazia Chiuri lieferte mit ihrer Christian Dior Fall/Winter 2025 Kollektion einen Mix aus viktorianischer Eleganz und futuristischem Glamour. Hochgeschlossene Kragen, dramatische Halskrausen und glockenförmige Minikleider verliehen den Looks eine nostalgische Strenge, die in den transparenten Naked Dresses auf sinnliche Weise gebrochen wurde. Ein weiteres Highlight? Das Wiederaufleben eines ikonischen It-Pieces: Das "J’adore Dior"-Shirt, einst von Carrie Bradshaw zelebriert, kehrt als Fashion-Statement zurück. Und obwohl Chiuri für ihre oft eintönigen Shows kritisiert wird, bewies sie diesmal, dass sie auch jung, cool und unvorhersehbar sein kann.

GANNI: Ein Feuerwerk aus 3D-Strick und Zukunftsstoffen

Während Dior die Vergangenheit beschwor, war GANNI mit einem Fuß in der Zukunft. Das skandinavische Kultlabel begeisterte mit einem maximalistischen Mix und revolutionärem 3D-Strick. Die DNA von GANNI? Mut zur Asymmetrie, oversized Peacoats und voluminöse Blusen mit Cape-Details, die an opulente Theatervorhänge erinnerten. Doch was wirklich für Furore sorgte, war GANNIs nachhaltige Innovationskraft. Mit der Initiative "Fabrics of the Future" setzt die Marke auf bahnbrechende Materialien wie Pelinova, Cycora und Oleatex, die aus recyceltem Leder, Textilabfällen und Olivenöl-Resten bestehen. Pailletten? Die gibt es hier aus Meeresalgen! Und der erste GANNI-Parka aus hochfunktionalem, recyceltem Tri-Layer-Nylon beweist, dass nachhaltige Mode nicht nur gut aussieht, sondern auch funktional sein kann.

Le Grand Diner du Louvre: Die erste Pariser Met Gala?

Und als wäre der erste Tag der Paris Fashion Week nicht schon spektakulär genug gewesen, folgte am Abend das glanzvolle Finale: Die erste inoffizielle "Met Gala" von Paris! Unter dem Namen "Le Grand Diner du Louvre" wurde eine exklusive Charity-Gala veranstaltet, um Spenden für das Louvre-Museum zu sammeln, das nun auch eine Modeausstellung beherbergt. Die Gästeliste? Ein Who's who der Mode- und Filmwelt: Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh, Supermodels wie Naomi Campbell, Gigi Hadid, Tyra Banks, Rosie Huntington-Whiteley und Barbara Palvin, Schauspielikonen wie Keira Knightley, Kelly Rutherford und Philippine Leroy-Beaulieu, sowie Mode-Lieblinge wie Paris Jackson und Taylor Hill. Natürlich durfte auch die unangefochtene Mode-Königin Anna Wintour nicht fehlen.

Das Dresscode-Motto des Abends? Schwarz-Weiß mit viel Haut! Spitze, transparente Stoffe und raffinierte Cut-Outs dominierten die Looks, die zwischen Eleganz und provokanter Sinnlichkeit balancierten.