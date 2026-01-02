Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 2.1.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Fühlen Sie sich enttäuscht? Cool bleiben und vernünftig darüber reden!

Beruf: Prüfen Sie alles sorgfältig und suchen Sie erst nach eigenen Fehlern!

Fitness: Langsamer und geduldiger! Schalten Sie jetzt lieber einen Gang zurück!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Nicht wieder zu unterkühlt! Gehen Sie liebevoll auf Ihr Gegenüber zu!

Beruf: Die Kommunikation ist heute schwierig. Hören Sie daher geduldiger zu!

Fitness: Stresslevel reduzieren! Gönnen Sie sich mehr Ruhe und mehr Pausen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Keine Angst vor mehr Nestwärme! Ein bisschen Kuscheln tut sicher gut.

Beruf: Es wäre klug, genauer nachzurechnen und sich etwas einzuschränken.

Fitness: Achten Sie besser auf Ihre Ernährung und auf Ihre Schlafgewohnheiten!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Erwarten Sie schon wieder zu viel? Gefühlsdruck ist definitiv tabu.

Beruf: Fühlen Sie sich überfordert? Innehalten, auf Prioritäten fokussieren!

Fitness: Sie sind wieder mal sehr empfindlich. Treten Sie lieber etwas kürzer!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Achtsamkeit hat Vorrang. Es geht nur mit sehr behutsamer Annäherung.

Beruf: Schränken Sie sich lieber etwas ein und kalkulieren Sie vorsichtiger!

Fitness: Vorrang für Ihr Wohlbefinden! Hören Sie besser auf Ihre innere Stimme!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Nehmen Sie Bedacht auf die Bedürfnisse anderer! Mitgefühl ist gefragt.

Beruf: Ihre Genauigkeit könnte wichtig sein. Aber geduldig und diplomatisch!

Fitness: Schauen Sie auf sich, achten Sie auf die Signale von Körper und Seele!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Seien Sie verständnisvoll, auch wenn Sie sich heute enttäuscht fühlen.

Beruf: Bemühen Sie sich ernsthafter, auch andere Standpunkte zu akzeptieren!

Fitness: Packen Sie weniger an und gehen Sie dafür umso konzentrierter vor!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Es kommt heute auf das richtige Verhältnis von Distanz und Nähe an.

Beruf: Ein guter Tag, um Ihre Ideen Gehör zu verschaffen. Aber diplomatisch!

Fitness: Motivation braucht einen klaren Rahmen. Daher Prioritäten festlegen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Ein Tag, um sich gegenseitig zu umsorgen. Geben Sie sich kuscheliger!

Beruf: Eine Chance, Versäumtes nachzuholen. Auch in finanziellen Belangen.

Fitness: Kleinere Schritte wären heute klüger. Es kommt auf Konzentration an.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Seien Sie lieber nachgiebiger, um die Stimmung nicht wieder zu trüben!

Beruf: Detaillierte Klärungen stehen an. Bringen Sie die nötige Geduld auf!

Fitness: Schalten Sie etwas zurück! Mehr Rücksicht auf sich selbst und andere!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Gefühl und Verstand im Dilemma? Vernunft kann auch einfühlsam sein.

Beruf: Viel konzentrierter und genauer! Überprüfen Sie alles sehr sorgfältig!

Fitness: Sie sollten wieder mal besser auf sich und Ihre Lebensweise schauen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Wenn man sich auf Sie verlassen kann, sind Ihre Gefühle willkommen.

Beruf: Aufmerksamer Austausch mit anderen ist die wichtigste Erfolgsbasis.

Fitness: Sie sind sehr motiviert. Überfordern Sie nur Ihre Nerven nicht wieder!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.