Brooke Shields zeigt ihren Hammer-Body im Bikini

Wenn die Temperaturen steigen, zeigen die Stars, was sie haben! Auch Brooke Shields (59) sendet ihren Fans sonnige Urlaubsgrüße und bringt sie mit einem neuen Bikini-Schnappschuss ins Staunen.

Brooke Shields zeigt sich auf neuen Urlaubsfotos von ihrer absolut fabelhaftesten Seite. Die Schauspielerin gibt auf Instagram sonnige Einblicke in ihren Aufenthalt auf den Bahamas – und wirkt dabei so entspannt und zugleich durchtrainiert wie nie zuvor. Die Bilder sprechen für sich: Mit 59 hat sie nicht nur Ausstrahlung, sondern auch einen Waschbrettbauch, von dem viele in ihren Zwanzigern träumen.

Brooke Shields begeistert mit Traumfigur

In einem schlichten, aber eleganten weißen Bikini posiert sie am Strand – mal liegend im Sand, mal sitzend mit einem kleinen Hund auf dem Schoß. Die tropische Kulisse bildet die perfekte Bühne für ihren durchtrainierten Körper: definierte Arme, straffe Beine und ein flacher, muskulöser Bauch. Ihre Fans sind hin und weg – und auch prominente Freundinnen wie Caroline Rhea scherzen in den Kommentaren: „Lieber Teenager, bitte verrate uns deine Geheimnisse!“

Doch dieses Ergebnis kommt nicht von ungefähr. Seit mehr als 30 Jahren setzt Brooke Shields auf ein intensives Workout aus Tanz, Pilates, Kraft- und Dehntraining. Unterstützt wird ihre Fitnessroutine durch eine bewusste Ernährung: kleine, ausgewogene Mahlzeiten sorgen dafür, dass sie Energie behält und ihren Körper in Topform hält. Auch ihr glänzendes Haar ist Teil ihres ganzheitlichen Ansatzes – mit ihrer Marke „Commence“ ermutigt sie Frauen, das Älterwerden aktiv, schön und mit Stolz zu gestalten.

Brooke Shields zeigt: Man kann mit 59 besser aussehen als je zuvor!