× Bikini-Trends 2025: Diese heißen Styles lieben die Stars

Der Sommer 2025 wird heißer denn je – und das liegt nicht nur an den Temperaturen! Die Bikinis der Stars sorgen schon jetzt für Schnappatmung und bringen frischen Wind an Pool und Strand. Von wilden Mustern bis zu knalligen Farben: Die Bikini-Trends 2025 sind alles andere als langweilig.

Die Temperaturen steigen und in uns wächst die Sehnsucht nach Strand, Sonne und Meer! Höchste Zeit also, den Kleiderschrank auf Sommermodus zu schalten. Dabei darf der perfekte Bikini natürlich nicht fehlen. Aber welche Styles sind in diesem Jahr ein absolutes Must-have? Wir haben uns durch die heißesten Instagram-Posts und Beach-Looks der Stars gescrollt – und verraten, welche Modelle 2025 in jede Reisetasche gehören.

Animal Print

© Instagram/ @haileybieber

Hailey Bieber lässt auf Instagram mit ihrem neuen Lieblingslook die Fanherzen höherschlagen: Animal Print ist 2025 wieder ganz groß im Trend! Ob klassischer Leo-Look, edles Zebra-Muster oder gefährlich schöner Schlangendruck: An dem Trend kommt diesen Sommer keiner vorbei.

Auch Eva Longoria zeigt, wie stilvoll Wildnis sein kann. Die Hollywood-Diva wählte für ihren letzten Strandurlaub einen figurbetonten Zweiteiler im Leo-Look, der verführerischer kaum sein könnte.

Knallige Farben

Wer sagt, Bikinis müssten dezent sein? Millie Bobby Brown beweist das Gegenteil! Die Schauspielerin setzt diesen Sommer auf Farben, die man aus 100 Metern Entfernung erkennt. Ob Pink, Electric Blue oder Neongelb – Hauptsache, es fällt auf! Farbenfroh sein ist nicht nur ein Statement, sondern auch der ultimative Mood-Booster. Besonders angesagt: Farbverläufe à la "sunset vibes", Colorblocking mit Kontrastfarben und glatte, glänzende Stoffe, die das Licht reflektieren.

Der klassische Triangel-Bikini

Schlicht, aber oho! Der Triangel-Bikini feiert sein großes Comeback – und Jessica Alba ist ganz vorne mit dabei. Der Klassiker unter den Bikinis punktet mit zeitloser Eleganz, passt zu allen Figurtypen und lässt sich vielseitig stylen. Jessica zeigt sich auf ihren neuesten Urlaubsfotos in einem marineblauen Triangel-Set mit goldenen Akzenten. Das Beste daran: Die verstellbaren Träger machen ihn super flexibel, egal ob zum Sonnenbaden oder für einen Sprung ins kühle Nass.

Geraffte Bikinis

© Instagram/ @rubyofee ×

Geraffte Bikinis sind 2025 nicht nur mega angesagt, sie sind auch echte Figurschmeichler! Ruby O. Fee macht es vor: Ihr geraffter Bikini im Metallic-Farbton sorgt für die perfekte Sommer-Stimmung – und bringt gleichzeitig einen Hauch Luxus an den Beach. Die feinen Raffungen an den Cups und am Bund setzen gezielt Akzente, ohne zu aufdringlich zu wirken. Ideal für alle, die ihre Kurven betonen möchten.

Criss Cross Bikinis

Für alle, die’s ein bisschen ausgefallener mögen: Criss Cross Bikinis sind DAS Fashion-Statement am Strand. Influencerin Liz Kaeber zeigt sich in einem stylischen Modell mit überkreuzten Bändern und Wow-Effekt. Criss Cross Modelle gibt’s in unzähligen Varianten – vom sportlichen Neckholder bis zum verführerischen Bandeau-Style mit Schnürungen. Wichtig: Beim Sonnenbaden unbedingt auf die Bräunungsstreifen achten – aber für die Fotos? Absoluter Hingucker!