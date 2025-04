× Ariana Grande läutet den Modefrühling ein

Popikone Ariana Grande hat zusammen mit Swarovski gleich vier neue Schmucklinien auf den Markt gebracht.

Ariana Grande glitzert wieder in Swarovski. Für die neue Frühjahr/Sommer 2025-Kampagne des Kristallunternehmens zeigt sich die Superstar-Sängerin in farbenfrohem Frühlingsschmuck.

© Swarovski ×

Frühlingsgefühle bei Swarovski

Zum 130. Jubiläum der österreichischen Traditionsmarke lässt Creative Director Giovanna Engelbert das Thema Metamorphose neu aufleben. Die Idee: Schmuck als Zeichen für Wandel und Persönlichkeit. Grande steht bereits zum dritten Mal für Swarovski vor der Kamera. In Szene gesetzt von den Starfotografen Mert und Marcus, erinnert die Bildsprache an die opulente Pop-Ästhetik der 60er Jahre. Ariana schlüpft in unterschiedliche Rollen – mal verträumt, mal elektrisierend – und trägt dabei vier neue Schmucklinien von Swarovski.

© Swarovski ×

Die Kollektionen sind alles andere als zurückhaltend:

Millenia feiert die Pop-Sängerin mit einem Hauch von königlichem Glamour: fliederfarbene Kristalle, eingebettet in goldene Metallelemente, lassen Ariana wie eine moderne Märchenkönigin erscheinen.

Idyllia zeigt die zarte Seite der Sängerin – romantische Kristallblüten und filigrane Schmetterlinge umspielen ihr Gesicht wie aus einem digitalen Garten Eden. Hochpräzise Handwerkskunst trifft auf Haute Joaillerie mit Fantasie-Faktor.

Dulcis bringt süße Bonbonträume zum Leben – knallige Farben, verspielte Formen und auffällige Kristalle ergeben ein echtes Statement. Ariana funktelt hier wie ein moderner Pop-Art-Cupcake, mit einem Augenzwinkern und jeder Menge Stil.

Chroma steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit: mit recycelten Metallen und Swarovski ReCreated™ Crystals verbindet die Linie Umweltbewusstsein mit angesagtem Colour-Blocking. Besonders spannend: die Chroma Twist-Designs lassen sich immer wieder neu kombinieren – wie gemacht für Fashionistas, die sich nicht festlegen wollen.

Ariana über ihre neue Rolle: „Ich liebe die Geschichte der Metamorphose. Diese Kampagne fühlt sich an wie ein visuelles Fest voller Farben, Licht und Emotion. Swarovski hat meine kreative Seite noch einmal neu entfacht.“

© Swarovski ×

Die Kampagne macht jedenfalls Lust auf Frühling, Farbe und Veränderung. Und Swarovski liefert dazu die passenden Schmuckstücke für alle, die sich in dieser Saison neu erfinden wollen.