Julia Klöckner und Jörg Pilawa sind das neue Traumpaar

Politik und Fernsehen verbinden sich zu einem neuen Liebespaar: Julia Klöckner, CDU-Politikerin und frühere Ministerin, und TV-Moderator Jörg Pilawa sind offiziell zusammen – eine Beziehung, die im Freundeskreis längst für Gesprächsstoff sorgt.

Sie zählt zu den einflussreichsten Frauen in Deutschland, er gehört zu den bekanntesten Gesichtern der heimischen TV-Landschaft: Die frühere deutsche Landwirtschaftsministerin und heutige CDU-Politikerin Julia Klöckner und der Sat.1-Moderator Jörg Pilawa haben zueinander gefunden.

Wie aus dem Umfeld der beiden verlautet, bestätigten sie ihre Beziehung gegenüber der Deutschen Presse-Agentur – allerdings über Freunde und ohne eigenes Statement. Interviews oder öffentliche Kommentare zur frischen Liebe lehnen beide ab.

Erstes Kennenlernen im Heimatort

Die Begegnung, aus der sich die Romanze entwickelte, fand bei einem Fest in Guldental, dem Heimatort Klöckners, statt. Über gemeinsame Bekannte kamen die Rheinland-Pfälzerin und der gebürtige Hamburger ins Gespräch. Inzwischen sollen die beiden regelmäßig gemeinsam in Klöckners Wahlkreis Bad Kreuznach unterwegs sein, auch ihre Familien hätten sich bereits kennengelernt.

Vergangene Woche sorgten Fotos für Gesprächsstoff: Sie zeigen Klöckner und Pilawa in der „Sansibar“ auf Sylt – in entspannter Runde mit Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) und Unternehmerin Judith Dommermuth. Ein weiteres Bild, veröffentlicht vom SPD-Politiker Rene Diesterhöft, zeigt die beiden vertraut nebeneinander auf einer Bank sitzend.

Frisch verliebt seit sechs Wochen

Offiziell schweigen die beiden zu den Details. Aus dem Freundeskreis ist jedoch zu hören, dass es bereits vor rund sechs Wochen „gefunkt“ habe und das Paar seither verliebt durch den Sommer geht.

Für beide ist es die erste bekannte Partnerschaft nach dem Ende ihrer Ehen. Pilawa trennte sich 2022 von seiner Frau Irina, mit der er seit 2006 verheiratet war. Aus der Ehe stammen drei Kinder: Nova, Emmy und Juri. Klöckner wiederum gab 2023 die Trennung von Unternehmer Ralph Grieser bekannt, den sie 2019 in Südafrika geheiratet hatte. Der gemeinsame Labradoodle Ella lebt weiterhin bei der Politikerin.