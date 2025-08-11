Schlagerstar Michelle kann sich an keine glücklichen Momente in ihrer Kindheit erinnern.

Bei Auftritte wirkt sie immer professionell und top gestylt, weiß, wie sie ihr Publikum fesselt: Schlagerstar Michelle ist ein Vollprofi und das seit Jahrzehnten!

Mehr zum Thema

Doch die schöne Fassade birgt einige schreckliche Aspekte ihres Lebens: Depressionen, Suizidversuch, Schlaganfall und Enttäuschungen hat Michelle erleben müssen. Mittlerweile spricht sie über die "Lowlights" ihres Lebens sehr offen, will anderen Betroffenen Mut zusprechen.

Verwahrlosung

Nun hat sich der Schlagerstar auch zu ihrer Kindheit geäußert. Die war nicht nur hart sondern auch brutal, wie sie der Bild sagt: „Bei uns zu Hause waren Gewalt und jegliche Verwahrlosung an der Tagesordnung. Ich kann mich an gar keinen glücklichen Moment erinnern. Es gab zwar Weihnachten, aber es war nie schön bei uns. Wir wurden misshandelt und vernachlässigt. Verbal, körperlich, psychisch, physisch“, so Michelle. „Als Kind denkt man, das ist normal. Wir kannten es nicht anders. Meine Eltern waren niemals liebevoll miteinander. Einmal wollte er sie in der Badewanne ertränken."

Eric Philippi und Michelle © Getty Images

Verlassen

Immer wieder verlässt die Mutter den Vater, kehrt aber wieder zu ihm zurück. Ihre Eltern seien asozial gewesen, das wusste man auch in der Schule. Es gab mehrere Kinder aus verschiedenen Beziehungen sowohl von Mutter als auch Vater.

Stabilität

„Als ich neun war, kam ich mit meiner Schwester in eine Pflegefamilie und vom Regen in die Traufe. Auch dort wurden wir geschlagen. Danach nahm mich ein Onkel von mir auf, dann musste ich wieder zu meinem Vater. Mit dreizehn bin ich abgehauen nach Frankfurt. Ich hielt es einfach nicht mehr aus und wollte raus aus diesem Elend.“ Doch es dauert, bis Michelle Stabilität erfahren durfte. Durch erste Auftritte als Sängerin fand sie ihr Lebensglück wieder.

Doch die Kindheit wiegt schwer. Michelle macht das Beste draus und hatte bei ihren Kindern ein wichtiges Motto: Keine Schläge, kein Gebrüll und Alkohol trinken die Erwachsenen nur in geringen Mengen. Sie hat drei Kinder und ist mittlerweile auch Oma.