× Selfies, Zwiebeln & Sitzdrama: Das sind die absurden Regeln der Met Gala

Selfie-Verbot, Petersilie-Panik und Sitzordnung à la Anna Wintour: Bei der Met Gala gelten skurrile Regeln. Wir zeigen, was hinter den strengen Vorschriften der glamourösesten und exklusivsten Nacht des Jahres steckt.

Am 5. Mai ist es wieder so weit: Die Modewelt blickt gespannt auf die legendäre Met Gala im New Yorker Metropolitan Museum of Art. Das diesjährige Motto lautet „Superfine: Tailoring Black Style“, der Dresscode: „Tailored for You“ – maßgeschneiderte Perfektion ist also Pflicht. Wie jedes Jahr hat Anna Wintour, die mächtige Gastgeberin und Chefin der US-Vogue, das letzte Wort – und sie ist bekannt für ihre strengen Vorgaben. Wer zur Met Gala geladen ist, muss sich an eine ganze Reihe von Regeln halten. Manche davon wirken auf den ersten Blick fast schon absurd. Hier ein Überblick über die außergewöhnlichsten Vorschriften.

Das sind die absurden Regeln der Met Gala

1. Selfies verboten

Ein glamouröses Event wie die Met Gala scheint wie gemacht für Selfies. Tatsächlich jedoch sind Handyfotos während der Veranstaltung streng untersagt. Anna Wintour legt großen Wert darauf, dass die exklusive Atmosphäre gewahrt bleibt. Persönliche Schnappschüsse auf der Tanzfläche oder am Tisch? Nicht erwünscht. Stattdessen sollen die Gäste den Moment genießen – und ihre Handys möglichst in der Tasche lassen.

2. Keine Kräuter, Zwiebeln & Co.

Auch beim Essen wird nichts dem Zufall überlassen. Das Catering muss nicht nur optisch höchsten Ansprüchen genügen, sondern auch auf bestimmte Zutaten verzichten.

Knoblauch ist tabu – niemand möchte bei angeregten Gesprächen unter schlechten Atem leiden.

Petersilie wird ebenfalls vermieden, schließlich könnte ein grünes Blättchen zwischen den Zähnen auf den Fotografien des Abends für ungewollte Aufmerksamkeit sorgen.

Und Bruschetta? Kommt auch nicht auf den Teller. Das Risiko, dass eine Tomate auf einem sündhaft teuren Kleid landet, wäre einfach zu hoch.

3. Sitzordnung streng geregelt

Wer neben wem sitzt, entscheidet Anna Wintour persönlich – und zwar mit Bedacht. Alte Freunde, Partner oder Teamkollegen werden gezielt getrennt, damit neue, spannende Gespräche entstehen. Eine lockere Platzwahl ist ausgeschlossen. Das Ziel: Frische Kontakte und neue Geschichten.

4. Dress to impress – und zwar korrekt

Mit dem diesjährigen Dresscode „Tailored for You“ sind die Gäste aufgefordert, individuell zugeschnittene Outfits zu tragen, die Eleganz, Kreativität und Bezug zum Thema zeigen. Wer das Motto missachtet oder sich in einen völlig unpassenden Look hüllt, wird es schwer haben, positiv in Erinnerung zu bleiben – denn Anna Wintour und ihr Team beobachten jedes Detail sehr genau.

Die Met Gala ist viel mehr als eine glamouröse Modenschau. Sie ist ein hochreglementiertes gesellschaftliches Ereignis, bei dem Stil, Benehmen und Diskretion ebenso gefragt sind wie spektakuläre Roben. Wer eingeladen ist, weiß: Wer die Regeln respektiert, darf für einen Abend Teil einer der exklusivsten Veranstaltungen der Welt sein.