× Met Gala 2025: Der Dresscode wurde endlich enthüllt!

Die Modewelt hält den Atem an – denn das Metropolitan Museum of Art hat den Dresscode für die diesjährige Met Gala bekanntgegeben und dieser sorgt garantiert für viele Überraschungen am roten Teppich.

Die Met Gala zählt zu den bedeutendsten Modeveranstaltungen des Jahres. Am 5. Mai 2025 versammelt sich erneut die Crème de la Crème der Mode-, Musik- und Filmwelt auf den legendären Stufen des Met in New York. Bereits vor einigen Wochen wurde das Thema der dazugehörigen Ausstellung enthüllt: "Superfine: Tailoring Black Style", eine Hommage an die Kunst des Schneiderhandwerks und die tief verwurzelte Geschichte der schwarzen Herrenmode.

Nun steht auch der offizielle Dresscode fest: "Tailored for You". Dieser ermutigt die Gäste, Mode als persönliche Ausdrucksform zu verstehen und ihre Individualität in Szene zu setzen.

Herrenmode im Fokus – und ein wichtiges Statement

Der Dresscode "Tailored for You" verweist auf die Ausstellung, die nach der Gala eröffnet wird und sich mit dem Einfluss schwarzer Dandy-Kultur auf die Herrenmode befasst. Damit rückt ein oft übersehener Aspekt der Modegeschichte in den Mittelpunkt: die Kreativität und kulturelle Vielfalt schwarzer Schneidertraditionen.

Es ist die erste Costume-Institute-Ausstellung seit 2003, die sich explizit der Herrenmode widmet. Kuratiert von Gastkuratorin Monica L. Miller, basiert sie auf ihrem Buch "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity" (2009). Damit unterstreicht das Met erneut sein Bestreben, Modegeschichte diverser und authentischer zu gestalten.

So könnte der Dresscode interpretiert werden

Die Vorgabe "Tailored for You" lässt viel Raum für kreative Interpretationen – doch eines ist sicher: Der rote Teppich wird von perfekt geschnittenen Anzügen dominiert werden. Dabei könnten klassische Herrenmode-Elemente wie Hüte, Krawatten, Broschen und Gehstöcke ein Revival erleben. Doch auch unerwartete Designs sind denkbar – schließlich geht es um den persönlichen Stil.

Besonders spannend: Die Gala bietet eine Plattform für schwarze Designer:innen, um ihre Visionen der modernen Schneiderkunst zu präsentieren und neue Facetten der Kreativität zu erkunden.

Hochkarätige Co-Hosts

Auch dieses Jahr wird die Met Gala von einer Riege prominenter Co-Gastgeber begleitet. Neben Vogue-Chefin Anna Wintour führen Schauspieler Colman Domingo, Rennfahrer Lewis Hamilton, Rapper A$AP Rocky, Musiker Pharrell Williams und Basketballstar LeBron James durch den Abend.

Ihr Stil könnte als Inspiration für viele Gäste dienen: Domingo etwa sorgte bei der Haute Couture Week in Paris mit seinem Anzug für Aufsehen, während Hamilton beim Grand Prix von Miami mit einem Strass-Tanktop und schwarzer Sonnenbrille glänzte.