Bezos & Co.: Met Gala 2026 sorgt für Diskussionen um Sponsoren

Die Met Gala 2026 steht unter dem Motto "Costume Art" und beleuchtet die Verbindung zwischen Mode und bildender Kunst. Jetzt wurde das Motto im nächsten Jahr bekanntgegeben und auch die Sponsoren, die für Aufregung sorgen.

Die Ausstellung des Costume Institutes im Metropolitan Museum of Art in New York zeigt Mode als Kunstform. Laut Ankündigung liegt der Fokus auf "westlicher Kunst von der Vorgeschichte bis zur Gegenwart" und auf künstlerischen Darstellungen des bekleideten Körpers. Mode und Kunstwerke aus der Sammlung des Museums werden miteinander kombiniert, um die "inhärente Beziehung zwischen Kleidung und Körper" hervorzuheben.

© Getty Images

Rund 200 Kleidungsstücke und Accessoires werden mit etwa 200 Kunstwerken – darunter Gemälde, Skulpturen und Zeichnungen – kombiniert. Ziel ist es, Mode nicht nur ästhetisch zu präsentieren, sondern auch ihre körperliche und materielle Dimension zu zeigen.

Termine und Gala

Kim Kardashian bei der Met Gala 2024 © Getty Images

Die Ausstellung eröffnet am 10. Mai 2026 in einer neuen, von Condé Nast gesponsorten Galerie. Die Met Gala, eines der wichtigsten Mode-Events und Wohltätigkeitsveranstaltungen für das Costume Institute, findet traditionell am ersten Montag im Mai statt – 2026 am 4. Mai.

Kritik an Sponsoren

Der Countdown zur Hochzeit des Jahres läuft: Amazon-Gründer Jeff Bezos und seine Verlobte Lauren Sánchez haben ihr Hochzeitsdatum bestätigt © Getty Images

Die Bekanntgabe des Mottos auf der offiziellen Instagram-Seite des Museums sorgt für Kritik. Offenbar wird die Ausstellung von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) und seiner Ehefrau Lauren Sánchez Bezos (55) gesponsert. Viele Nutzer äußern sich ablehnend in den Kommentaren: "Es ist so geschmacklos, wenn sich Neureiche in die Kunstwelt einkaufen", "Ich dachte, ihr seid besser als das!" oder "Gesponsort von Jeff und Lauren Bezos? NEIN DANKE."