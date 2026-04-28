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Neues Ranking zeigt: Das sind wirklich die reichsten Länder der Welt

28.04.26, 12:17
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Neues Ranking, überraschende Ergebnisse: Die reichsten Länder der Welt sind nicht unbedingt die mit dem größten BIP. Auch Österreich schafft es in die Top 20.

Wenn es um die reichsten Länder der Welt geht, denken viele sofort an riesige Wirtschaftsmächte und ein möglichst hohes Bruttoinlandsprodukt. Doch genau dieses Denken stellt ein neues Ranking jetzt komplett auf den Kopf. Denn: Reich sein bedeutet offenbar mehr als nur viel Geld. 

Was dieses Ranking anders macht 

Der sogenannte „Prosperity Index“ der Plattform HelloSafe schaut nicht nur auf klassische Wirtschaftskennzahlen wie BIP oder Einkommen.

Stattdessen fließen auch Faktoren ein wie:

  • Einkommensverteilung
  • Armutsquote
  • Bildung und Lebenserwartung
  • allgemeine Lebensqualität

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Heißt: Es geht darum, wie der Wohlstand im Land tatsächlich ankommt und nicht nur, wie groß die Wirtschaft ist. Ein Land, in dem viele Menschen gut leben, schneidet hier besser ab als eines, in dem der Reichtum nur bei wenigen liegt. 

Das reichste Land der Welt: Überraschung an der Spitze

Neues Ranking zeigt: Das sind wirklich die reichsten Länder der Welt
© Getty Images

Den ersten Platz sichert sich in diesem Jahr Norwegen und das zum ersten Mal. Mit einem sehr hohen Einkommensniveau, gleichzeitig aber geringer Ungleichheit und starken Sozialsystemen gilt das Land als besonders „ausgewogen“. Reich sein, das funktioniert hier offenbar für viele, nicht nur für einige wenige. 

Europa dominiert - mit einer Ausnahme

Direkt dahinter folgt Irland. Zwar wird ein großer Teil der Wirtschaftskraft durch internationale Konzerne (Apple, Google und Pfizer) getragen, dennoch bleibt das Einkommen im Land vergleichsweise hoch. Auf Platz drei landet Luxemburg, das lange Zeit als Spitzenreiter galt. Dahinter folgen die Schweiz und Island. Auffällig: Die Top-Plätze werden klar von kleineren europäischen Ländern dominiert.

Singapur

Singapur

© Getty Images

Das einzige Land außerhalb Europas in den Top 10 ist Singapur. Zwar punktet es mit sehr hohem Einkommen, verliert aber durch größere soziale Unterschiede einige Plätze. Auch spannend: Große Wirtschaftsnationen wie die USA landen erst weiter hinten, ein Zeichen dafür, dass wirtschaftliche Größe nicht automatisch gleichbedeutend mit Lebensqualität ist. 

Die Top 20 im Überblick:

  1. Norwegen
  2. Irland
  3. Luxemburg
  4. Schweiz
  5. Island
  6. Singapur
  7. Dänemark
  8. Niederlande
  9. Belgien
  10. Schweden
  11. Katar
  12. Deutschland
  13. Vereinigte Arabische Emirate
  14. Finnland
  15. Australien
  16. Österreich
  17. USA
  18. Kanada
  19. Tschechien
  20. Frankreich 

 

Das Ranking zeigt klar: Reichtum bedeutet heute nicht nur wirtschaftliche Stärke, sondern auch Lebensqualität.

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