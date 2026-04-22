Achtung: Deshalb sollten Sie Klopapier in den Garten stellen

Klopapier im Garten klingt seltsam, ist aber ein echter Geheimtipp. Warum die leere Rolle zum praktischen Helfer für Vögel und Pflanzen wird.

Klopapier im Garten? Klingt erstmal nach Versehen oder nach einem sehr schiefgelaufenen Picknick. Aber tatsächlich steckt dahinter ein ziemlich genialer Trick. Denn leere Klopapierrollen sind im Garten echte Multitalente - nachhaltig, günstig und überraschend praktisch.

DIY-Vogelfutterspender: Einfach und effektiv

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Mit einer leeren Rolle können Sie im Handumdrehen einen Vogelfutterspender basteln.

Das brauchen Sie:

eine Klopapierrolle

ungesalzene Erdnussbutter (oder Kokos- bzw. tierisches Fett)

Vogelfutter (z. B. Sonnenblumenkerne, Haferflocken, Hirse)

So geht’s:

Bestreichen Sie die Rolle großzügig mit dem Fett Wälzen Sie sie im Vogelfutter Drücken Sie alles gut an Stecken Sie optional einen kleinen Zweig durch die Rolle Mit einer Schnur aufhängen – fertig

Tipp: Nicht im Hochsommer lieber nicht verwenden, das Fett wird schnell ranzig. Und am besten wettergeschützt aufhängen, da die Rolle bei Regen aufweicht.

Perfekt für Setzlinge: Mini-Töpfe aus Papier

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Auch für Hobby-Gärtner:innen ein echter Gamechanger: Klopapierrollen lassen sich super als Anzuchttöpfe verwenden.

So funktioniert’s:

Rolle halbieren Ein Ende viermal einschneiden (ca. 1,5 cm) Laschen nach innen falten, wie bei einer Schachtel Mit Erde befüllen Samen einsetzen und leicht anfeuchten

Vorteil: Die kleinen Töpfe sind biologisch abbaubar, Sie können sie später direkt mit einpflanzen.

Eine einfache Klopapierrolle kann mehr, als man denkt.