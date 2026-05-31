So wird Ihr Außenbereich zur blühenden Wohlfühloase

Jetzt beginnt die schönste Zeit draußen: Üppiges Grün, attraktive Blüten & sommerliche Leichtigkeit ziehen auf Balkon und Terrasse ein.

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Ob kleiner Stadtbalkon oder große Terrasse – der Außenbereich wird im Sommer zum zweiten Wohnzimmer. Damit daraus ein harmonischer Rückzugsort entsteht, lohnt sich eine gute Planung. Am Anfang steht die wichtigste Entscheidung: Soll der Stil eher ruhig, grün und zurückhaltend sein oder bunt und blühend? Beide Varianten haben ihren Reiz. Während eine reduzierte Gestaltung mit viel Grün, Gräsern und klaren Linien entspannend wirkt, sorgen üppige Blüten, farbenfrohe Töpfe und verschiedene Pflanzenformen für sommerliche Leichtigkeit.

Üppige Grünpflanzen, wenige Blütenfarben und Möbel in Naturtönen sorgen auf der Terrasse für zurückhaltende Eleganz. © Getty Images

Sonne & Schatten

Bevor es an den Kauf der Pflanzen geht, sollte man beobachten, wie sich Sonne und Schatten über den Tag verteilen. Denn schattige und sonnige Bereiche brauchen unterschiedliche Pflanzen. Wer die Bedingungen berücksichtigt, hat weniger Aufwand und länger Freude an der Bepflanzung. Besonders attraktiv für schattige Plätze sind Funkien. Mit ihren dekorativen Blättern in verschiedenen Grün- und Blautönen bringen sie Ruhe und Eleganz auf Balkon oder Terrasse. Auch Farne oder Purpurglöckchen fühlen sich im Halbschatten wohl und lassen sich gut kombinieren. Für sonnige Bereiche eignen sich etwa Lavendel, Salbei oder Oleander.

Blütenpracht

Zu den absoluten Klassikern auf Balkon und Terrasse zählen nach wie vor Petunien und Geranien. Sie sind pflegeleicht, blühen ausdauernd und sorgen mit kräftigen Farben sofort für Sommerstimmung. Wer es romantischer mag, setzt auf das Tränende Herz – eine nostalgische Pflanze mit filigranen Blüten, die sich sowohl für Kübel als auch für hängende Ampeln eignet und besonders verspielt wirkt. Sehr beliebt sind außerdem Hortensien, die längst nicht nur im Gartenbeet eine gute Figur machen. Auch im Kübel wirken sie üppig und elegant und verwandeln selbst kleine Balkone in blühende Sommeroasen.

Mediterrane Pflanzen, die meisten Kräuter und Sommerblüher vertragen einen sonnigen Standort. Bei der Gestaltung des Außenbereichs sollte man auch die Bedürfnisse der einzelnen Pflanzen berücksichtigen © Getty Images

Kräuter

Praktisch und dekorativ zugleich sind Kräuter in Töpfen auf dem Balkon. Rosmarin, Basilikum, Minze oder Thymian duften angenehm, sehen hübsch aus und landen direkt frisch in der Küche. Besonders auf kleinen Balkonen bieten Kräuter eine ideale Möglichkeit, Grün mit Nutzen zu verbinden. Wer wenig Platz hat, kann außerdem auf vertikales Gärtnern setzen. Pflanzenregale, hängende Töpfe oder begrünte Wände schaffen zusätzliche Flächen und machen selbst schmale Balkone erstaunlich lebendig. Gerade Erdbeeren, Kräuter oder hängende Blühpflanzen eignen sich dafür hervorragend.

Nach der Gestaltung kommt die Pflege: Topfpflanzen brauchen viel Wasser – vor allem Blüher in kleinen Gefäßen sind an heißen Tagen durstig. © Getty Images/Westend61

Gießen

Neben der Gestaltung spielt auch die Pflege eine wichtige Rolle. Kübelpflanzen brauchen deutlich mehr Wasser als Pflanzen im Beet, da Erde in Töpfen schneller austrocknet. Regelmäßiges Gießen gehört daher im Sommer zur täglichen Routine – besonders an heißen Tagen. Praktisch sind Wasserspeicher-Töpfe oder automatische Bewässerungssysteme, wenn man öfter unterwegs ist. Wer Pflanzen passend zum Standort auswählt und auf eine ausgewogene Mischung aus Struktur, Blüten und Grün setzt, schafft mit wenig Aufwand einen Außenbereich, der den ganzen Sommer über zum Entspannen einlädt.