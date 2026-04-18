Marille, Magnolie & Co: Die schönsten Bäume für den eigenen Garten

Obstbäume, Magnolien und andere Ziergehölze hüllen im April Gärten und Parks in prächtige Blütenwolken und sorgen für Farbspektakel.

Und plötzlich eines Tages sind sie da: Weiße, rosa und magentafarbene Blüten mit auffallenden Staubgefäßen tauchen wie aus dem Nichts auf und machen über Nacht aus Gärten impressionistische Gemälde. Blühende Obstbäume und Ziergehölze schaffen für einige Wochen prächtige Blütenwolken. Der Zweck dieses herrlichen Naturspektakels ist die Befruchtung durch Insekten und Wind. Bienen tragen den Blütenstaub von den Staubgefäßen zur Narbe, wo sich ein Pollenschlauch bildet, der durch den Griffel bis zum Fruchtkno-ten vordringt. Doch auch eine üppige Blüte garantiert noch keine Ernte: Früchte entstehen nur, wenn die Blüten tatsächlich befruchtet werden. Besonders bei Apfel-, Birnen-und Kirschbäumen ist dafür meist eine zweite, passende Sorte in der Nähe nötig.

Blütenvielfalt

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Alle Arten des Apfelbaums – vom Kultur- bis zum Zierapfel verzaubern im Frühjahr mit zarten Knospen und wunderschönen Blüten. Was in der Wachau die Marillenblüte ist, ist im Mostviertel die Birnbaumblüte. Ab Mitte April bieten die Orte der Moststraße einen traumhaften Anblick. Auf den ersten Blick hebt sich der blühende Birnbaum kaum vom Kirschoder Zwetschkenbaum ab. Die fünf Kronblätter der zwittrigen Birnenblüte umschließen jedoch fünf Fruchtblätter, und auch ihre Staubbeutel sind markant rot. Im Garten brauchen Apfel- und Birnenbaum einen sonnigen und windgeschützten Standort.

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Die Zwetschke oder Pflaume entwickelt ihre Blütenknospen schon früh. Vincent van Gogh hielt die prächtigen weiß blühenden Pflaumenbäume in einem Gemälde fest. Im Garten bevorzugt sie sonnige, windgeschützte Plätze sowie humusreiche, feuchte und kalkhaltige Böden.

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Die weiß-rosa Blüten der Marille gehören zu den schönsten Frühjahrsboten. Im Gegensatz zu anderen Gewächsen hat der Marillenbaum nur eine kurze Ruheperiode und treibt daher früh aus. Zwischen zehn Tagen und drei Wochen dauert die Blütenpracht. Allerdings ist sie empfindlich gegenüber Spätfrost, weshalb ein zu warmer Standort vermieden werden sollte.

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Keine Früchte, aber Schönheit schenken blühende Ziergehölze wie die Magnolie. Sie zählt zu den prachtvollsten Erscheinungen des Frühlings: Schon ein einziges Exemplar kann einen Garten verwandeln. Botanisch ist sie ein großer Strauch, der bis zu zehn Meter hoch werden kann. Über 230 Arten sind bekannt, besonders verbreitet ist die Tulpen-Magnolie. Sie braucht Raum und wirkt am besten als Solitär. Für kleinere Gärten eignet sich die Sternmagnolie, die früh im Jahr ihre schmalblättrigen Blüten öffnet. Ab Mitte April blüht die Purpur-Magnolie mit rosa-bis weinroten Blüten. Da Magnolien frostempfindlich sind, sind später blühende Sorten eine sichere Wahl.

Japanische Schönheit

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An Eleganz kaum zu übertreffen sind die oft gefüllten Blüten der Japanischen Zierkirsche, die mit ihrem zarten Duft fernöstliches Flair in den Garten bringt. Zahlreiche Wuchsformen – von säulenartig bis weit ausladend – bieten für jeden Garten die passende Variante. Kleinere Sorten eignen sich auch für Balkon und Terrasse. Zierkirschen sollten nur maßvoll und erst einige Jahre nach der Pflanzung geschnitten werden. Ihre Blüte beginnt je nach Witterung meist in der zweiten Aprilhälfte – noch vor der Apfelblüte. Auch der Spitzahorn zeigt jetzt seine Blütenpracht.