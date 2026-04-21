5 Top-Mähroboter ohne Begrenzungskabel für jedes Budget

Rasenmähen ohne lästiges Kabelverlegen? Moderne Mähroboter kommen ohne Begrenzungsdraht aus und werden damit zum smarten Garten-Must-have für den Frühling.

Begrenzungskabel verlegen – darauf haben die wenigsten Gartenbesitzer Lust, daher setzen neue Mähroboter auf smarte Technologie für die Orientierung im Grünen: darunter GPS, Real-Time Kinematic (RTK), Kamera oder Laser. Das spart Zeit bei der Inbetriebnahme und macht die Geräte deutlich flexibler im Alltag.

Der Allrounder unter den Mährobotern: Navimow i205 AWD

Der Navimow i205 AWD ist perfekt für klassische Gärten geeignet. Er nutzt GPS und RTK-Technologie (ein satellitengestütztes Navigationsverfahren). Der Hersteller verspricht ein gleichmäßiges Mähergebnis dank Null-Wendekreis und feinfühliger Lenkung. Der Navimow i205 bietet ein gutes Gesamtpaket für ein Gerät im mittleren Preissegment.

• Ideal für mittelgroße Gärten bis ca. 500 m²

• Allradantrieb (AWD): soll laut Hersteller auch auf unebenem und abschüssigem Gelände zuverlässig mähen

• Intelligentes Antriebssystem: dritter Motor schaltet sich bei Bedarf zu

• Individuell einstellbare Schnitthöhe von 2 bis 6 Zentimetern

Navimow i205 AWD – für 899 Euro bei Amazon* © Navimow



Hochleistung für große Flächen: Mammotion Luba 3

Der Mammotion Luba 3 ist ein echtes Kraftpaket. Mit einem Preis von über 2.500 Euro bei Amazon richtet er sich an anspruchsvolle Großgartenbesitzer. Das Besondere ist die Tri-Fusion-Navigationstechnologie: Eine Kombination aus 360-Grad-LiDAR, RTK-Satellit und Kamera ermöglicht eine besonders präzise Orientierung.

• Allradantrieb (AWD): bewältigt Steigungen bis zu 80 % (38,6°) laut Hersteller

• Für große Flächen bis 3.000 m²

• Akku mit langer Laufzeit: Hersteller wirbt mit bis zu 175 Minuten Betrieb pro Ladung

• Systematisches Mähen: beeindruckend gleichmäßiges Schnittbild, auch bei höherem Gras, laut Kundenrezension

Mammotion Luba 3 AWD 3000 – für 2.699 Euro bei Amazon* © Mammotion



Der RoboUP Raccoon 2 SE ist die preisbewusste Option

Der RoboUP Raccoon 2 SE setzt auf KI-gestützte Navigation. Der Mähroboter orientiert sich per Kamera im Garten und passt seine Route automatisch an. Mit einem Preis von knapp 500 Euro gehört er zu den preiswerten Modellen. Er ist perfekt für Einsteiger geeignet, die kleinere Flächen bis ca. 600 Quadratmeter mähen lassen wollen.

• Einfache Bedienung: Start per Knopfdruck am Gerät oder per App

• Flüsterleise mit ca. 56 dB laut Hersteller: ideal für Wohngebiete

• Starke Akkuleistung: 5-Ah-Akku mit bis zu 150 Minuten Laufzeit und Schnellladung gemäß Herstellerangaben

RoboUP Raccoon 2 SE – für 499 Euro bei Amazon* © RoboUP

Worx Landroid Vision bietet maximale Präzision für kleine Flächen

Künstliche Intelligenz kommt ebenfalls beim Worx Landroid Vision zum Einsatz. Die Hinderniserkennung funktioniere laut Kundenrezensionen besonders gut und besser als bei anderen Mährobotermodellen. Er ist für kleinere Gärten bis 300 Quadratmeter gedacht. Erfahrungsberichte von Kunden zeigen aber, dass auch etwas größere Flächen mit dem Worx Landroid Vision machbar sein können.

• Automatische Kartierung

• App-Steuerung und Zonenmanagement: individuelle Bereiche und Fahrwege per Smartphone festlegen

• Präzises Kantenmähen: Kunden loben in den Bewertungen den sehr sauberen Kantenschnitt

Worx Landroid Vision – für 598 Euro bei Amazon* © Worx

Der Dreame A2 platziert sich zwischen Mittelklasse und Premium

Der Dreame A2 kombiniert LiDAR-Laser mit Kamera und KI, um den Garten dreidimensional zu erfassen und ohne Begrenzungsdraht zu navigieren. Der Mähroboter mäht laut Herstellerangaben bis zu 2.000 Quadratmeter pro Tag im Effizienzmodus. Die Bedienung wird in den Kundenrezensionen als sehr intuitiv beschrieben.

• EdgeMaster-Schnittsystem: soll besonders nah an Kanten schneiden

• Leise im Betrieb: unter 55 dB gemäß Herstellerangaben

• Steigfähigkeit bis zu 50% (26,5°) laut Hersteller

• App-Steuerung und Smart-Funktionen: individuelle Mähpläne, Zonen und kreative Mähmuster per App steuerbar

Der Dreame A2 – für 1.099 Euro bei Amazon* im Angebot (1.399 Euro regulärer Preis) © Dreame

Fazit: Mähen ohne Stress – mit Mährobotern ohne Begrenzungskabel

Kabellose Mähroboter zählen zu den größten Gartentrends des Jahres 2026. Aufwendige Installationen gehören damit der Vergangenheit an. Gleichzeitig bieten die smarten Helfer ein hohes Maß an Flexibilität – etwa, wenn sich der Garten verändert oder neu gestaltet wird. Vom günstigen Einsteigermodell bis hin zur Hightech-Lösung mit Lasertechnologie ist alles vertreten. Entscheidend ist dabei vor allem die Größe der Rasenfläche – und wie viel Technik gewünscht ist.

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