Traumhaft sauber: Dreame launcht innovative X60-Saugroboter-Serie

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Der alte Saugroboter kann nicht genug? Die jüngsten Mitglieder aus der Dreame-Familie gehen noch einen Schritt weiter – oder besser gesagt höher.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Saugroboter werden zu echten Kletter-Affen! Während ältere Modelle oft schon an Teppichkanten oder hohen Türschwellen verzweifeln, startet jetzt die nächste Generation durch. Die Hersteller versprechen immer mehr Intelligenz und Selbstständigkeit – und machen ihre Haushaltshelfer zu wahren Hindernis-Profis. Jetzt mischt auch der chinesische Hersteller Dreame mit seiner neuen X60-Serie kräftig mit. Mit enormer Saugkraft und innovativer Technik sollen die Roboter sogar Bewegungsabläufe nachahmen, die bisher nur Menschen vorbehalten waren. Das Ziel: problemlos über Schwellen, Teppiche und andere Hindernisse klettern.

Dreame X60 Pro Ultra Complete: Was kann der neue Saugroboter?

Das Herzstück der neuen Serie ist der X60 Pro Ultra Complete von Dreame. Der Hightech-Sauger mit Wischfunktion soll nicht nur Schmutz beseitigen, sondern auch Hindernisse meistern, an denen viele Konkurrenten scheitern. Möglich machen das die neuen Technologien "Super Cover" und "Super Discover".

Hinter "Super Cover" steckt ein cleveres System mit ausfahrbaren Bürstenarmen und Wischmodulen, die mit 18 Zentimetern länger sind als beim Vorgänger X50. Dadurch gelangt der Roboter laut Hersteller selbst in schwer erreichbare Ecken, entlang von Fußleisten und unter Möbelkanten.

Besonders spektakulär ist jedoch die neue ProLeap-Technologie: Der Saugroboter könne Hindernisse von bis zu fünf Zentimetern Höhe überwinden. Je nach Situation hebt er beide Seiten gleichzeitig an – ähnlich wie ein Stabhochspringer – oder überquert Schwellen im Hürdenlauf-Stil. Bei zweistufigen Hindernissen sollen sogar bis zu zehn Zentimeter möglich sein. Damit stößt Dreame in einen Bereich vor, den derzeit kaum ein anderer Hersteller erreicht.

Auch bei der Navigation will Dreame neue Maßstäbe setzen. Für die Orientierung sorgt das neue "Super Discover"-System mit der KI-Technologie AI OmniSight 3.0. Laut Hersteller erkennt der Roboter Hindernisse bereits ab einer Größe von nur fünf Millimetern und reagiert blitzschnell innerhalb von 0,1 Sekunden darauf.

Doch damit nicht genug: Dank intelligenter Schmutzerkennung soll der Hightech-Helfer sogar feine Staubpartikel und leichte Verschmutzungen erkennen. Die Reinigungsleistung wird dabei automatisch an die jeweilige Situation angepasst.

Kurz-Check: Das steckt im neuen Saug-Riesen von Dreame

Gewaltige Saugleistung von 42.000 Pa

5.000-mAh-Akku für Flächen von bis zu 1.000 Quadratmetern pro Ladung

Ausfahrbare Reinigungsarme mit bis zu 12 cm Bürsten- und 18 cm Wischerweiterung

3-Minuten-Schnellladung liefert rund 10 Prozent zusätzliche Akkuleistung für die weitere Reinigung

Spartipp: Auf der Seite von www.dreametech.com gibt es nur für kurze Zeit einen 200 Euro-Rabatt auf den X60 Pro Ultra Complete!

Alternative: Saug- und Wischroboter von Roborock im Angebot

Wer nach einem alternativen Saug- und Wischroboter sucht, kommt an Roborock nicht vorbei. Ein vergleichbares Premium-Modell bietet die bewährte Marke mit dem Saros 20. Mit 36.000 Pascal liegt die Saugleistung etwas hinter der des X60 Pro Ultra Complete. Der Saros schafft laut Hersteller eine Schwellenüberwindung von knapp unter neun Zentimetern – auch hier hat Dreame also die Nase, beziehungsweise die Saugarme, weiter vorne.

Roborock kontert hingegen an anderer Stelle. Dank seines sehr flachen Designs und der Funktion, sich sogar komprimieren zu können, gelange der Saros in besonders schmale Bereiche unter Möbeln.

Bei allen weiteren Basisfunktionen nehmen sich beide Hersteller nicht viel: Sowohl Dreame als auch Roborock setzen auf vollautomatische Wartungssysteme inklusive Selbstreinigung und Moppwäsche mit bis zu 100 Grad heißem Wasser. Mit einem aktuell reduzierten Preis von knapp 1.200 Euro ist der Saros 20 bei Amazon zum besten Gesamtpreis im Netz erhältlich. Das Modell ist immer wieder von stärkeren Preisschwankungen

Preiseinschätzung: Für wen könnte sich die neue X60-Serie lohnen?

Ja, Saugroboter können das Budget sprengen. Auch die Modelle aus der X60-Serie von Dreame bewegen sich im vierstelligen Bereich. Sie sollten sich zunächst fragen, welche Ansprüche ein Saugroboter in Ihrem Haushalt erfüllen und ob es ein Modell aus dem Premium-Segment werden soll. Insbesondere in unebenem Altbau, großen Maisonette-Wohnungen oder mehrstöckigen Häusern können sie sehr von Vorteil sein, denn dann übernimmt selbst das Treppensteigen der intelligente Sauger. Die neusten Technologien auf dem Markt nehmen einem immer mehr Hausarbeit ab und schenken vor allem eines: Zeit für die wirklich wichtigen Dinge.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind zudem Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.