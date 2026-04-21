Schniefnase in der Wohnung? Dieser Luftreiniger von Levoit kann Abhilfe schaffen

Frühlingszeit ist Pollenzeit – und die kann selbst in den eigenen vier Wänden zur Belastung werden. Wer unter Allergien leidet, kann mit einem Luftreiniger gezielt vorbeugen. Das Modell von Levoit bietet dabei eine vergleichsweise erschwingliche Lösung.

Oftmals unterschätzen wir, wie wichtig die Luft um uns herum für unser Wohlbefinden ist. Sei es für einen gesunden Schlaf oder, um Kopfschmerzen und lästigem Husten entgegenzuwirken. Dabei ist das beliebte Stoßlüften nur bedingt förderlich, denn durchs offene Fenster gelangen eben auch Staubpartikel und Pollen in die Wohnung. Dann kommt ein Luftreiniger zum Einsatz: ein willkommenes Gadget, um im Haus selbst die vermeintlich frische Luft noch einmal zu filtern. Ein wahrer Gamechanger insbesondere für Haustier- oder Raucherhaushalte – aber nicht nur! Schon das Standardmodell kann die Sauerstoffaufnahme spürbar verbessern, schließlich tut frische und saubere Luft allen gut!

Levoit-Luftreiniger: Was kann der Hepa-Luftfilter?

Wie die meisten Luftreiniger arbeitet auch der Levoit Core 300S mit einem sogenannten HEPA-Filter – einem hocheffizienten Partikelfilter. Und der hat es in sich: Räume bis zu 147 Quadratmeter befreit der Levoit einmal pro Stunde von Gerüchen, Staubpartikeln, Pollen und Tierhaaren. Die Filterleistung liege dabei laut Hersteller bei 99,97 Prozent.

Die Steuerung erfolgt entweder direkt am Gerät per Touchfunktion oder bequem aus der Ferne per App. Dort lassen sich Intensität und Laufzeiten anpassen, zudem wird die aktuelle Luftqualität angezeigt und ausgewertet. Praktisch ist auch die Timer-Funktion, mit der sich der Betrieb vorab planen lässt. Im integrierten Schlafmodus arbeitet der Luftreiniger besonders leise und sorgt auch nachts für saubere Luft.

- Lieferung mit Standardfilter, Spezialfilter (Tierhaare, Abgase, Schimmel) extra erhältlich

- Luftreinigung in wenigen Minuten (12 min bei 20 qm, 30 min bei 50qm)

- Mit Sprachassistenten koppelbar

- Besonders leise und sparsam: nur 22 dB im Schlafmodus

- Empfehlung des Herstellers: Filter alle 6 bis 8 Monate austauschen

Levoit Core 300S Luftreiniger bis 50 qm – für 149,99 Euro bei Amazon* © Levoit

*Achtung: Der Preis ist je nach zu reinigender Quadratmeter-Anzahl höher!

Kompakter Luftreiniger für kleine Räume

Eine noch günstigere Variante von Levoit ist der Core Mini Air Purifier, der problemlos auf dem Schreibtisch Platz findet. Für knapp 50 Euro lässt sich die Raumluft in kleineren Wohnungen verlässlich reinigen und dank der VortexAir-Technologie von unangenehmen Gerüchen befreien. Zusätzliche Frische verspricht ein integriertes Duftpad: Mit ein paar Tropfen ätherischen Öls lässt sich der Raum im Handumdrehen mit einem angenehmen Duft erfüllen.

- Mit 7 Watt recht energiesparend

- 3 Geschwindigkeitsstufen

- Automatische Display-Abschaltung

Levoit Core Mini Purifier – für 45,99 Euro bei Amazon* © Levoit

Der stille Luftreiniger: Philips PureProtect

Mit dem PureProtect 3200 bietet Philips einen etwas höherpreisigen Luftreiniger, der dafür ein Raumvolumen von bis zu 130 Quadratmetern abdeckt. Gleichzeitig arbeitet das Gerät besonders schnell: Kleinere Räume von rund 20 Quadratmetern werden bereits in etwa sechs Minuten von Staubpartikeln befreit. Trotz der hohen Leistung bleibt der Luftreiniger dank SilentWings-Technologie angenehm leise und erreicht bei normaler Geschwindigkeit nur 15 Dezibel (dB).

- Verbraucht laut Hersteller nur 36 Watt

- Originalfilter hält laut Hersteller bis zu 1 Jahr

- App informiert über nötigen Austausch

Philips PureProtect 3200 Luftreiniger – für 289,99 Euro bei Amazon* © Philips

Der schicke Luftreiniger: Dyson Purifier Cool Gen1

Eine Luxusvariante liefert uns Dyson. Hier sind Luftreiniger und kühlender Ventilator zu einem cleanen Modell vereint und für all diejenigen spannend, die Funktionalität und Design in Kombination genießen möchten. Aktuell gibt es bei Amazon sogar einen Rabatt von 25 Prozent – ein Deal, der sich lohnt. Denn zusätzlich zu allen Standard-Funktionen wie etwa dem HEPA-Filter und der Fernsteuerung, verfügt der Dyson Purifier Cool Gen1 über einen automatischen Reinigungsmodus. Mit einer Höhe von knapp einem Meter ist dieses Modell der größte Luftreiniger in unserer Auswahl.

- Umfasst 10 Luftstrombewegungen

- Per Fernbedienung steuerbar

- App wertet Luftqualität aus

- Mit 61,4 dB etwas lauter

Dyson Purifier Cool Gen1 TP10 – für 376 Euro bei Amazon* © Dyson



Fazit: Lohnt sich der Kauf eines Luftreinigers?

Unsere Redakteurin Regina hat den Levoit Core 300S mit Standardfilter privat getestet, für sie war die Anschaffung ein klarer Mehrwert. „Vor unserer Haustür ist immer etwas los: von einer stark befahrenen Straße bis hin zu andauernden Baustellen. Mit jedem Windstoß gelangen so natürlich Staub und Schmutz in die Wohnung, weshalb ich jeden Abend vor dem Schlafengehen den Luftreiniger anschmeiße und mir in der App die Luftqualität anzeigen lasse.“ Für sie ein mittlerweile unverzichtbares Gerät, insbesondere wenn der Nachbarshund hin und wieder zu Besuch ist. „Ich gebe eine klare Kaufempfehlung, besonders für Leute mit Hausstauballergie oder Kopfschmerzproblemen. Hier stimmen Preis und Leistung wirklich überein.“

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