Last-Minute: Die besten Kurztrips für die Mai-Feiertage 2026 (ohne Flug!)

Der Mai 2026 ist ein echter Glücksfall für alle, die das Fernweh packt. Wer spontan verreisen will, sollte jetzt gut aufpassen. Wir zeigen Ihnen die besten Reiseziele, für die Sie garantiert kein Flugzeug brauchen.

Dieses Jahr meint es der Kalender besonders gut mit uns und schenkt uns gleich drei Gelegenheiten für eine Frühlings-Auszeit. Den Anfang macht der 1. Mai, der als Freitag direkt ein langes Wochenende einläutet. Nur zwei Wochen später folgt Christi Himmelfahrt (14. Mai. Wer den Freitag freinimmt, sackt satte vier Tage Erholung ein. Den krönenden Abschluss bildet das Pfingstwochenende Ende Mai. Drei perfekte Gelegenheiten für Auszeiten, ohne Urlaubstage zu opfern. Hier kommen sechs Traumziele, die schnell und per Auto, Zug oder sogar mit dem Rad erreichbar sind.

Achensee, Tirol

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Sie können sich nicht zwischen Bergen und Wasser entscheiden? Müssen Sie auch nicht. Der Achensee liegt malerisch eingebettet zwischen dem Karwendel- und Rofangebirge und sieht tatsächlich ein bisschen aus wie ein norwegischer Fjord. Rund um das tiefblaue Wasser warten traumhafte Wanderungen auf Sie. Wer es gemütlich mag, entscheidet sich für eine entspannte Seeumrundung. Wer die Oberschenkel brennen spüren will, wagt die sportliche Tour hinauf auf die Bärenkopf-Spitze. Die Belohnung? Eine absolute Postkarten-Aussicht auf den türkisblauen See.

Meran, Südtirol

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Palmen und Zypressen im Tal, während auf den Gipfeln im Hintergrund noch der Schnee glitzert: Meran zeigt sich im Mai von seiner doppelt schönen Seite. Die charmante Kurstadt in Südtirol liegt gut geschützt im Talkessel an der Passer und verwöhnt Sie mit einem herrlich milden Klima. Flanieren Sie über die elegante Kurpromenade, wo meterhohe Blumenskulpturen den Weg säumen. Sie sind Teil des bunten "Meraner Frühlings", der die ganze Stadt und Region bis in den Juni hinein in ein lebendiges Blütenmeer verwandelt. Unser Extra-Tipp: Ein Ausflug in die preisgekrönten Gärten von Schloss Trauttmansdorff oder eine Genuss-Wanderung entlang der plätschernden Waalwege.

Bleder See, Slowenien

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Ein Trip nach Slowenien ist ein Katzensprung und der Mai ist die absolute Bestzeit dafür. Wenn Sie am Bleder See ankommen, werden Sie beeindruckt sein: Das smaragdgrüne Wasser, die winzige Insel mit der Kirche in der Mitte und die stolze Burg, die auf einem steilen Felsen thront, sind ein magischer Anblick. Im Mai erwacht die Natur hier zu voller Pracht und die Temperaturen sind perfekt zum Wandern. Ein absolutes Highlight: die Vintgar-Klamm. Über Holzstege wandern Sie hier direkt über dem tosenden, kristallklaren Fluss Radovna. Da es im Hochsommer hier extrem voll werden kann, ist ein verlängertes Wochenende im Mai der perfekte Zeitpunkt für diesen Natur-Ausflug.

Rovinj, Kroatien

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Sie haben Sehnsucht nach Meeresrauschen? Dann ab in den Süden! Die kroatische Halbinsel Istrien ist im Mai ein absoluter Geheimtipp. Während sich im Hochsommer die Massen durch die Gassen schieben, haben Sie die idyllischen Küstenstädte im Frühling fast für Sie allein. Bei angenehmen 20 bis 24 Grad lässt es sich wunderbar aktiv sein, ideal zum Radfahren, Sightseeing und für entspannte Tage in der Natur. Ein absolutes Muss ist Rovinj, das Juwel Istriens. Schlendern Sie durch die verwinkelten Gassen der Altstadt steil hinauf zur Kirche der Heiligen Euphemia und genießen Sie den magischen Blick über die glitzernde Adria.

Mit dem Rad nach Bratislava, Slowakei

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Es zieht Sie über die Landesgrenzen hinaus, aber Sie wollen in Bewegung bleiben? Von Wien aus sind Sie im Handumdrehen im hippen Bratislava. Das geht nicht nur mit dem Auto oder den Öffis, sondern wunderbar mit dem Fahrrad. Über den Donauradweg (der übrigens Teil der "EuroVelo 6"-Route ist) fahren Sie gemütlich und flach am Wasser entlang. Das Beste daran: Wenn die Waden am Ende Ihres Wochenendtrips schwer werden, können Sie für den Rückweg nach Wien einfach mitsamt Fahrrad den Twin City Liner nehmen. Das spart Zeit, schont die Muskeln und liefert noch einmal eine fantastische Aussicht vom Wasser aus.

Krumau, Tschechien

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Sie lieben verwinkelte Altstädte, Kultur und ein bisschen Romantik? Dann ab nach Český Krumlov ins südliche Tschechien. Das charmante Städtchen an der Moldau ist komplett denkmalgeschützt, UNESCO-Weltkulturerbe und versprüht Renaissance-Flair. Im Gegensatz zur oft überlaufenen Hauptstadt Prag geht es hier (besonders im Frühling) noch etwas gemütlicher zu. Das Beste am Mai 2026: Die Stadt feiert genau dann oft den Auftakt ihres traditionellen Bierfestivals oder spannende Events wie die historische „Rallye Český Krumlov“. Wer etwas Action sucht, leiht sich ein Kanu oder Schlauchboot und paddelt eine Runde auf der Moldau direkt durch die historische Altstadt.