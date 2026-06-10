Urlaubs-Schock: Griechenland sperrt berühmtesten Strand

Griechenland gilt als das ultimative Strand-Paradies. Doch ausgerechnet einer der bekanntesten Küstenabschnitte des Landes bleibt dieses Jahr für Touristen gesperrt. Selbst für Boote gilt in der gesamten Bucht ein striktes Annäherungsverbot.

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Feiner, weißer Sand wie Puderzucker, türkisblaues Wasser und das ikonische Schiffswrack, das von Schmugglern und dramatischen Fluchten zu erzählen scheint: Der legendäre Navagio-Strand auf der griechischen Insel Zakynthos gilt als eines der bekanntesten Wahrzeichen des Landes. Immer wieder belegt er Spitzenplätze in Rankings der schönsten Strände weltweit. Doch wer vom perfekten Urlaubsfoto direkt am Wrack träumt, wird enttäuscht: Das Naturparadies ist derzeit gesperrt.

Der legendäre Navagio-Strand ist gesperrt

Die weltberühmte Schmugglerbucht wird zur Sperrzone. Wie die „Griechenland Zeitung” berichtet, greift die Regierung hart durch: Der Strand bleibt bis mindestens zum 31. Oktober 2026 für Besucher komplett unzugänglich. Zwar gab es bereits in der Vergangenheit immer wieder Zugangsbeschränkungen, doch diesmal fallen die Maßnahmen noch einmal strenger aus.

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Urlauber dürfen den Sandstrand weder betreten, noch in der Bucht schwimmen. Ausflugsboote dürfen zwar in die Bucht fahren, müssen aber eine Sicherheitsgrenze von 50 Metern zur Küste einhalten. Wer diese Regeln missachtet, riskiert empfindliche Geldstrafen.

Darum gilt das Strandverbot

Warum riegelt Griechenland einen seiner lukrativsten Touristenmagnete freiwillig ab? Die Antwort: Es herrscht akute Lebensgefahr.

Die hohen Kalksteinklippen, die den Strand wie ein Amphitheater umrahmen, sind extrem instabil geworden. Nach vorangegangenen Erdbeben und der natürlichen Erosion besteht ein enormes Risiko von Erdrutschen und plötzlichen Felsabbrüchen. Der Schutz von Menschenleben geht ganz klar vor, auch wenn es bedeutet, dass Touristen das begehrte Fotomotiv nur noch aus der Ferne bewundern dürfen.

Bedrohung für das Schmugglerschiff

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Gleichzeitig spielt sich direkt auf dem Sand ein weiteres Trauerspiel ab: Das berühmte Schiffswrack der "Panagiotis", das dort seit 1980 vor sich hin rostet, kämpft ums Überleben. Starke Winterstürme und meterhohe Wellen haben dem Kult-Schiff in der jüngsten Vergangenheit so stark zugesetzt, dass es in zwei Teile zerbrochen ist und mittlerweile regelrecht im Sand versinkt.

Das Trostpflaster für Urlauber

Die gute Nachricht: Sie müssen nicht komplett auf den atemberaubenden Anblick verzichten. Zwar dürfen Sie nicht hinunter an den Strand, doch von der offiziellen Aussichtsplattform hoch oben auf den Klippen (Viewpoint Navagio 2) lässt sich die Schmugglerbucht weiterhin bestaunen. Von dort oben aus offenbart sich ohnehin die spektakulärste Perspektive auf das leuchtende Wasser.