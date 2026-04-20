Nur 2 Stunden von Barcelona entfernt: Das schönste Dorf Spaniens ist...

Ein aktuelles Ranking von „Travel + Leisure“ zeigt, dass Europas schönste Kleinstädte oft genau dort liegen, wo man sie nicht erwartet. Auf Platz sechs: ein kleines Juwel in Katalonien, das viele als das vielleicht schönste Dorf Spaniens bezeichnen.

Sommer, Sonne, Spanien: Für viele klingt das nach vollen Stränden, langen Warteschlangen und überlaufenen Altstädten in Städten wie Barcelona. Gerade in der Hochsaison wirkt der Traum vom entspannten Urlaub oft weit entfernt. Doch es geht auch anders – ruhiger, authentischer und überraschend ursprünglich.

Ein Ranking von „Travel+Leisure“ kürte die 17 schönsten Kleinstädte Europas. Platz sechs befindet sich an Spaniens Küste und gilt als der ultimative Geheimtipp unter Einheimischen: Cadaqués.

© Getty Images

Weiße Häuser, blaues Meer und pure Ruhe

Am äußersten Nordosten von Spanien, in der Region Katalonien, liegt Cadaqués wie ein Gemälde zwischen Bergen und Meer. Weiße Häuser schmiegen sich an die Hänge, enge Gassen führen hinunter zum Hafen, und das intensive Blau des Mittelmeers dominiert die Kulisse.

Der Ort wirkt fast surreal schön – und genau das ist sein größter Reiz. Kein Massentourismus, keine großen Hotelanlagen, sondern ein authentisches Fischerdorf, das seinen ursprünglichen Charakter bewahrt hat.

© Getty Images

Naturkulisse wie aus einem Film: Cap de Creus

Cadaqués liegt direkt am Rande des wilden Naturparks Cap de Creus. Diese zerklüftete Küstenlandschaft mit ihren Felsen, Buchten und windgepeitschten Wegen sorgt dafür, dass der Ort lange Zeit nur schwer erreichbar war.

Genau diese Abgeschiedenheit hat Cadaqués davor bewahrt, vom Massentourismus überrollt zu werden. Heute ist der Ort ein Rückzugsort für alle, die das echte, ruhige Spanien suchen.

© Getty Images

Auf den Spuren von Salvador Dalí

Cadaqués ist nicht nur landschaftlich besonders, sondern auch kulturell spannend. Der berühmte Künstler Salvador Dalí lebte und arbeitete in der Region und war stark von der surrealen Landschaft inspiriert.

Sein ehemaliges Haus im nahegelegenen Portlligat ist heute ein Museum und ein beliebtes Ausflugsziel. Viele Besucher kommen genau deshalb hierher: um Kunst, Natur und mediterrane Gelassenheit zu verbinden.

© Getty Images

Perfekt für einen Trip ab Barcelona

Auch wenn Cadaqués abgelegen wirkt, ist es überraschend gut erreichbar – und damit auch als Tagesausflug von Barcelona grundsätzlich möglich.

Mit dem Auto: ca. 2,5 Stunden Fahrt

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Zug bis Figueres + Bus weiter nach Cadaqués (insgesamt etwa 3 Stunden)

Ein Tagestrip ist also machbar, aber eher sportlich. Wer die entspannte Atmosphäre wirklich genießen möchte, sollte mindestens eine Übernachtung einplanen.

© Getty Images

Beste Reisezeit für Cadaqués

Am schönsten zeigt sich Cadaqués im späten Frühling und frühen Herbst:

Mai bis Juni

September bis Anfang Oktober

Dann ist das Wetter angenehm warm, das Meer badetauglich und der Ort deutlich ruhiger als in der Hochsaison.

Wer in Spanien nicht nur Sonne, sondern auch echte Entschleunigung sucht, findet hier genau das Richtige. Und vielleicht liegt genau darin sein größter Luxus: dass es noch immer ein Geheimtipp ist.