Die beliebtesten Sommerziele der Österreicher 2026 - Die Top-10 überraschen!

Diese 10 Urlaubsziele sind plötzlich ALLE auf der Wunschliste der Österreicher.
Der Sommer steht vor der Tür – und ganz Österreich stellt sich wieder dieselbe Frage: Meer oder Berge? Auto oder Flug? Günstig oder doch ein bisschen Luxus?
Eine aktuelle Auswertung des Ferienhaus-Portals Holidu zeigt jetzt, wonach Österreicher wirklich suchen. Und so viel sei gesagt: Die Klassiker sind zurück – aber nicht ganz so, wie man denkt…
Die große Urlaubsfrage 2026: Wohin reisen die Österreicher?
Die Analyse basiert auf den meistgesuchten Sommerdestinationen der Österreicher – kombiniert mit den durchschnittlichen Preisen pro Nacht. Das Ergebnis zeigt:
Es geht längst nicht nur ums Geld.
Nähe, Verlässlichkeit und einfache Anreise spielen eine mindestens genauso große Rolle. Besonders spannend: Viele der Top-Ziele sind echte Dauerbrenner – und feiern 2026 ein starkes Comeback.
Jetzt wird’s konkret: Das sind die Top 10 Reiseziele 2026
Hier urlauben die Österreicher diesen Sommer am liebsten – inklusive Durchschnittspreis pro Nacht:
Top 10 Orte 2026:
- Lignano Sabbiadoro (Italien) – 208 €
- Bibione (Italien) – 204 €
- Medulin (Kroatien) – 168 €
- Lido di Jesolo (Italien) – 252 €
- Rovinj (Kroatien) – 169 €
- Pula (Kroatien) – 153 €
- Caorle (Italien) – 213 €
- Umag (Kroatien) – 161 €
- Barcelona (Spanien) – 379 €
- Malaga (Spanien) – 216 €
Auffällig: Die Top 8 liegen alle an der Adria – sind mit dem Auto erreichbar und seit Jahrzehnten bewährte Familienziele. Erst auf den letzten Plätzen tauchen klassische Flugdestinationen auf. Dafür mit einem Extra: Kombination aus Strand, Stadt und Kultur.
Die Länder im Vergleich: Ein Sieger – und eine Überraschung
Im Ranking der beliebtesten Urlaubsländer ergibt sich ein klares Bild:
Top 5 Urlaubsländer:
- Kroatien – 175 €
- Österreich – 204 €
- Italien – 170 €
- Griechenland – 199 €
- Spanien – 190 €
Überraschung des Jahres:
Österreich landet auf Platz 2 – noch vor klassischen Sommerfavoriten wie Italien oder Griechenland.
Und das, obwohl der Heimaturlaub sogar am teuersten ist. Das zeigt: Alpen, Seen und Städte sind gefragter denn je.
Warum wir immer wieder ans gleiche Meer fahren
Die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache:
- Kurze Anreise schlägt Fernweh
- Vertraute Orte geben Sicherheit
- Auto statt Flug liegt im Trend
- Preis ist wichtig – aber nicht alles
Selbst teurere Orte wie Barcelona schaffen es in die Top 10 – weil das Gesamtpaket stimmt.
2026 zeigt sich: Die Österreicher bleiben ihren Lieblingszielen treu. Die Adria dominiert – doch gleichzeitig wächst die Lust auf Heimaturlaub und ausgewählte Städtereisen.
Oder anders gesagt: Wir wollen es unkompliziert, schön – und ein bisschen wie immer.