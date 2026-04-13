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Die beliebtesten Sommerziele der Österreicher 2026 - Die Top-10 überraschen!
© Getty Images

Urlaubsdestinationen

Die beliebtesten Sommerziele der Österreicher 2026 - Die Top-10 überraschen!

13.04.26, 11:40
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Diese 10 Urlaubsziele sind plötzlich ALLE auf der Wunschliste der Österreicher.

Der Sommer steht vor der Tür – und ganz Österreich stellt sich wieder dieselbe Frage: Meer oder Berge? Auto oder Flug? Günstig oder doch ein bisschen Luxus?

Eine aktuelle Auswertung des Ferienhaus-Portals Holidu zeigt jetzt, wonach Österreicher wirklich suchen. Und so viel sei gesagt: Die Klassiker sind zurück – aber nicht ganz so, wie man denkt…

Die beliebtesten Sommerziele der Österreicher 2026 - Die Top-10 überraschen!
© Getty Images

Die große Urlaubsfrage 2026: Wohin reisen die Österreicher?

Die Analyse basiert auf den meistgesuchten Sommerdestinationen der Österreicher – kombiniert mit den durchschnittlichen Preisen pro Nacht. Das Ergebnis zeigt:
Es geht längst nicht nur ums Geld.

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Nähe, Verlässlichkeit und einfache Anreise spielen eine mindestens genauso große Rolle. Besonders spannend: Viele der Top-Ziele sind echte Dauerbrenner – und feiern 2026 ein starkes Comeback.

Jetzt wird’s konkret: Das sind die Top 10 Reiseziele 2026

Hier urlauben die Österreicher diesen Sommer am liebsten – inklusive Durchschnittspreis pro Nacht:

Top 10 Orte 2026:

  1. Lignano Sabbiadoro (Italien) – 208 €
  2. Bibione (Italien) – 204 €
  3. Medulin (Kroatien) – 168 €
  4. Lido di Jesolo (Italien) – 252 €
  5. Rovinj (Kroatien) – 169 €
  6. Pula (Kroatien) – 153 €
  7. Caorle (Italien) – 213 €
  8. Umag (Kroatien) – 161 €
  9. Barcelona (Spanien) – 379 €
  10. Malaga (Spanien) – 216 €

Auffällig: Die Top 8 liegen alle an der Adria – sind mit dem Auto erreichbar und seit Jahrzehnten bewährte Familienziele. Erst auf den letzten Plätzen tauchen klassische Flugdestinationen auf. Dafür mit einem Extra: Kombination aus Strand, Stadt und Kultur.

Die beliebtesten Sommerziele der Österreicher 2026 - Die Top-10 überraschen!
© Getty Images

Die Länder im Vergleich: Ein Sieger – und eine Überraschung

Im Ranking der beliebtesten Urlaubsländer ergibt sich ein klares Bild:

Top 5 Urlaubsländer:

  1. Kroatien – 175 €
  2. Österreich – 204 €
  3. Italien – 170 €
  4. Griechenland – 199 €
  5. Spanien – 190 €

Überraschung des Jahres:

Österreich landet auf Platz 2 – noch vor klassischen Sommerfavoriten wie Italien oder Griechenland.

Und das, obwohl der Heimaturlaub sogar am teuersten ist. Das zeigt: Alpen, Seen und Städte sind gefragter denn je.

Die beliebtesten Sommerziele der Österreicher 2026 - Die Top-10 überraschen!
© Getty Images

Warum wir immer wieder ans gleiche Meer fahren

Die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache:

  • Kurze Anreise schlägt Fernweh
  • Vertraute Orte geben Sicherheit
  • Auto statt Flug liegt im Trend
  • Preis ist wichtig – aber nicht alles

Selbst teurere Orte wie Barcelona schaffen es in die Top 10 – weil das Gesamtpaket stimmt.

2026 zeigt sich: Die Österreicher bleiben ihren Lieblingszielen treu. Die Adria dominiert – doch gleichzeitig wächst die Lust auf Heimaturlaub und ausgewählte Städtereisen.

Oder anders gesagt: Wir wollen es unkompliziert, schön – und ein bisschen wie immer.

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