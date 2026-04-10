Urlaubsparadies Albanien: Die schönsten Strände, die Sie kennen müssen

Sie träumen von türkisblauem Wasser, puderzuckerweißem Sand und dramatischen Klippen? Dafür müssen Sie nicht um die halbe Welt reisen. Entlang der albanischen Riviera verstecken sich Buchten, die locker mit den Tropen mithalten können. Hier kommen die spektakulärsten Strände, die Sie kennen müssen.

Das kleine Land an der Adria und dem Ionischen Meer hat sich in den letzten Jahren vom absoluten Geheimtipp zum ultimativen Traumziel gemausert. Albanien boomt auf TikTok und Instagram nicht ohne Grund als „Malediven Europas“. Das Land an der Balkan-Küste punktet mit paradiesischen Kulissen, die so schön sind, dass man es kaum glauben kann. Packen Sie die Badesachen ein: Hier sind die schönsten Strände in Albanien, die Sie 2026 unbedingt sehen müssen, bevor die Massen kommen.

Ksamil Beach

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Der Plazhi Ksamil nahe der Küstenstadt Saranda ist der unangefochtene Superstar Albaniens. Mit seinen drei kleinen, vorgelagerten Inseln (zu denen man sogar schwimmen kann!), dem puderweißen Sand und flachem, leuchtend türkisfarbenem Wasser wirkt Ksamil fast magisch. Der Strand ist perfekt für Familien, Pärchen und alle, die gerne mit einem Cocktail in der Hand mitten im Paradies planschen.

Gjipe Beach

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Dieser Strand ist nichts für Faulenzer, denn der Gjipe Beach ist ein echtes Abenteuer! Er ist nur zu Fuß (ca. 30 Minuten Fußmarsch) oder per Boot erreichbar. Der Weg dorthin führt durch eine spektakuläre, wilde Schlucht. Die Belohnung? Eine kleine Bucht mit azurblauem Wasser und feinem Kies, komplett umgeben von steilen Felswänden. Robinson-Crusoe-Feeling inklusive.

Dhërmi Beach

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Eingerahmt von den dramatischen Gipfeln des Ceraunischen Gebirges liegt Dhërmi Beach. Das Wasser hier ist so unwirklich klar, dass die Boote zu schweben scheinen. Der kilometerlange Kiesstrand ist gesäumt von schicken Beach-Clubs und hippen Strandbars. Wer tagsüber im tiefblauen Wasser relaxen und abends bei coolen Beats den Sonnenuntergang feiern möchte, ist hier genau richtig.

Plazhi i Pasqyrave

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Der „Spiegelstrand“ (Mirror Beach) liegt nur wenige Kilometer von Saranda entfernt und gilt als einer der unberührtesten und faszinierendsten Strände der Region. Seinen Namen verdankt er dem glasklaren Wasser, das bei Sonnenschein wie ein riesiger Spiegel funkelt. Dramatische Felsformationen ragen aus dem goldgelben Sand empor und bieten Karibikflair ohne Kompromisse. Hier gibt es nur Sie, das Meer und das Rauschen der Wellen.

Borsh Beach

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Sie mögen es weitläufig? Mit über 7 Kilometern Länge ist Borsh Beach der größte zusammenhängende Strand Albaniens. Trotz seiner beeindruckenden Größe herrscht hier fast schon eine besinnliche Ruhe. Der Kontrast aus tiefblauem Meer, üppig grün bewachsenen Bergen und einem schier endlosen Horizont sorgt für ein unbeschreibliches Freiheitsgefühl. Noch ist Borsh kaum erschlossen, also schnell hin, bevor es alle anderen tun.

Porto Palermo

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Eine Bucht wie aus einem Piratenfilm! Porto Palermo besticht nicht nur durch sein absolut ruhiges, kristallklares Wasser, sondern auch durch seine Geschichte. Mitten in der Bucht ragt eine kleine Halbinsel empor, auf der die mystische Festung des Ali Pascha thront. Der Strand selbst ist klein, unberührt und bietet eine fantastische Unterwasserwelt.

Livadhi Beach

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Eingebettet zwischen duftenden Olivenhainen und sanften Hügeln liegt der Livadhi Beach bei Himarë. Der Strand besticht mit feinem weißen Kies und einer unglaublich entspannten Atmosphäre, fernab vom Massentourismus. In der Sonne glitzert das Meer wie flüssiger Edelstein. Das absolute Highlight? Die kleinen, familiengeführten Tavernen direkt am Wasser servieren fangfrischen Fisch, während Sie den purpurroten Sonnenuntergang genießen.

Syri i Kaltër

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Zwar kein Strand im klassischen Sinne, aber ein absolutes Naturwunder, das auf keiner Albanien-Reise fehlen darf: Syri i Kaltër („Das Blaue Auge“). Es handelt sich um eine mystische, unterirdische Quelle, deren eiskaltes Wasser in einem fast übernatürlichen Saphirblau aus der Tiefe sprudelt. Umgeben von dichtem, dschungelartigem Wald ist dieser Ort magisch.