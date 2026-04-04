Experten warnen vor extremen Hitze-Sommer 2026

Noch ist es nur ein Trend, doch die Hinweise werden stärker. Meteorologen blicken bereits jetzt auf den Sommer 2026 und erkennen Veränderungen, die auf eine deutlich heißere Entwicklung hindeuten können.

Nach einem vergleichsweise moderaten Sommer 2025 richtet sich der Fokus nun auf 2026. Meteorologen beobachten dabei eine veränderte Ausgangssituation, die genauer analysiert wird als noch im Vorjahr.

Auffällig ist vor allem das Zusammenspiel aus ungewöhnlich warmen Meeren und veränderten Mustern in der Atmosphäre. Diese Kombination kann dazu führen, dass sich Wetterlagen länger halten, eine wichtige Voraussetzung für anhaltende Hitzeperioden.

Jetstream könnte entscheidend sein

Ein zentraler Faktor ist der Jetstream, ein Starkwindband in großer Höhe, das das Wetter in Europa maßgeblich beeinflusst. Im Jahr 2025 war dieser häufig instabil, wodurch kühlere Luftmassen immer wieder nach Europa gelangten. Für 2026 sehen Experten jedoch Anzeichen für einen ruhigeren Verlauf.

Ein schwächerer Jetstream erhöht die Wahrscheinlichkeit für sogenannte Blocking-Lagen. Dabei bleiben Hochdruckgebiete über längere Zeit stabil und verhindern Wetterwechsel. Hitze kann sich dadurch über Tage oder sogar Wochen festsetzen.

Warme Ozeane als Verstärker

Auch die Ozeane spielen eine wichtige Rolle. Der Atlantik und das Mittelmeer zeigen aktuell ungewöhnlich hohe Temperaturen. Diese gespeicherte Wärme kann sich auf das Wetter an Land übertragen. Treffen stabile Hochdrucklagen auf warme Wasserflächen, verstärkt sich die Hitze zusätzlich. Besonders spürbar wird das in den Nächten: Die Temperaturen sinken weniger stark, was die Belastung deutlich erhöht.

Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Bodenfeuchte. Sollte das Frühjahr 2026 trocken verlaufen, fehlt ein wichtiger kühlender Effekt. Normalerweise wird ein Teil der Sonnenenergie für die Verdunstung von Wasser genutzt. Fehlt diese Feuchtigkeit, erwärmt sich der Boden schneller und damit auch die Luft darüber.

Trockene Böden können Hitzeperioden deshalb deutlich verstärken und extreme Temperaturen begünstigen.

Warum 2025 noch moderat blieb

Im Jahr 2025 zeigte sich das Wetter deutlich wechselhafter. Immer wieder sorgten Tiefdrucklagen für Abkühlung, sodass warme Phasen nicht lange anhalten konnten. Auch feuchtere Böden und häufigere Bewölkung wirkten wie ein natürlicher Puffer gegen starke Hitze. Vor allem fehlten beständige Hochdruckgebiete, die sich über längere Zeit festsetzen. Dadurch blieb der Sommer insgesamt eher gemäßigt. Genau diese stabilen Bedingungen, die für extreme Hitze nötig sind, könnten 2026 jedoch erstmals zusammenkommen.

Extremer Sommer möglich, aber keine Garantie

Trotz der aktuellen Signale bleibt eine klare Unsicherheit bestehen: Ob es tatsächlich zu einem außergewöhnlich heißen Sommer kommt, lässt sich nicht sicher vorhersagen. Das Wetter hängt von vielen Faktoren ab, die sich laufend verändern. Dennoch deuten die Entwicklungen darauf hin, dass das Risiko im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Entscheidend wird sein, ob sich stabile Hochdruckphasen wirklich durchsetzen können.

Sollte das eintreten, könnte der Sommer 2026 deutlich wärmer ausfallen. Die Voraussetzungen sind jedenfalls angespannter als noch 2025, genau das macht die kommenden Monate besonders interessant.