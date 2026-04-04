Boot gekentert: Großeinsatz an der Alten Donau

Am Samstagnachmittag wurden Feuerwehr und Rettung zu einem Großeinsatz an der Alten Donau gerufen.

Dramatische Stunden erlebten drei Erwachsene und zwei Kinder am Samstag. Ein Boot der örtlichen Segelschule ist in der Alten Donau gekentert. Umgehend wurden die Einsatzkräfte alarmiert.

© Viyana Manset Haber

Nach Informationen der Berufsfeuerwehr ist die Besatzung des Bootes von Zeugen umgehend an Land geholt worden und konnte so von der eintreffenden Rettung umgehend versorgt werden. Die fünf Personen waren stark unterkühlt. Laut Rettung wurden zwei Personen nach der Untersuchung noch vor Ort entlassen, zwei Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die fünfte Person verweigerte die Untersuchung.

Die Feuerwehr war mit drei Tauchern im Einsatz, die in weiterer Folge das Boot wieder aufgerichtet haben. Der Einsatz ist mittlerweile wieder beendet.