WM-Tauschbörse erobert Lugner City

In der beliebten Shopping-Mall im 15. Bezirk steigt am 5. und 6. Juni die offizielle WM-Sticker-Tauschbörse und lockt zahlreiche Fans mit ihren Pickerl-Alben an.

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Diesen Freitag und Samstag verwandelt sich die Lugner City in einen Hotspot für Fußballfans. Zwischen 10 und 20 Uhr (Freitag) sowie 10 bis 18 Uhr (Samstag) wird getauscht, gefachsimpelt und emsig nach den letzten fehlenden Stickern fürs WM-Album gesucht. Die Stimmung: emotional, laut und voll im Fußballfieber.

Neben dem Tauschen selbst wartet ein buntes Rahmenprogramm auf die Besucher. Auf der Bühne sorgen WM-Quizze für Action, bei denen Bälle, Sticker und Alben gewonnen werden können. Am Samstag wird es dann besonders unterhaltsam: Kabarettist Alexander Sedivy bringt mit seinen legendären Stimmenimitationen von Toni Polster, Hans Krankl und Andi Herzog die Leute zum Lachen.

Die große Panini-Tauschbörse in der Lugner City. © HM Sports

Die Vorfreude ist unermesslich

"Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ist natürlich ein Riesenerlebnis, zumal Österreich ebenfalls dabei ist. Daher freuen wir uns, dass die Fans auch diesmal wieder bei uns im Zentrum Bilder tauschen und ihre Alben füllen können," betont Geschäftsführerin Jacqueline Lugner.

Nur wenige Tage vor dem Start der FIFA-WM 2026 steigt damit auch in Wien die Vorfreude ins Unermessliche. Organisiert wird das Event seit dem Jahr 2000 von der internationalen Sport-Consulting-Agentur HM Sports, die auch mit Clubs wie Real Madrid, Liverpool FC und AS Monaco zusammenarbeitet.