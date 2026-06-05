Heilige Mauern laden zum Church Rave

Am kommenden Wochenende wird die Gustav-Adolf-Kirche zum Ausnahme-Dancefloor, wenn der Church Rave zum zweiten Mal Einkehr hält.

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In der denkmalgeschützten Gustav-Adolf-Kirche wird am 6. Juni wieder getanzt, geschwitzt und gefeiert – und das mitten im Kirchenraum. Nach der ersten Ausgabe 2025, die rund 500 Gäste anzog, geht das Event jetzt in die zweite Runde und sorgt schon im Vorfeld für einen absoluten Hype.

Fünf DJs heizen dem Publikum mächtig ein. © churchrave.com

Hohe Decken, steinerne Wände und eine Akustik, die sonst eher für Andacht steht, werden hier zur perfekten Kulisse für Techno und Hard Dance. Wichtig: Alles läuft offiziell abgestimmt und respektvoll ab – der Kirchenraum bleibt in seiner Substanz unberührt, wird aber zur Bühne für ein völlig neues Sounderlebnis mit fünf DJs: Stratera, Carl Haze, SAMDMA, Mela Leone und Aktion.

Licht, Klang und Raum werden gezielt eingesetzt, um die Architektur hervorzuheben. © churchrave.com

Gefeiert wird ab 16 Uhr, die limitierten Tickets um 49,90 Euro waren rasch vergriffen. Nach dem Rave geht’s weiter durch die Nacht: Die Afterparty steigt im Titanic von 22 Uhr bis 06 Uhr früh. Was im letzten Jahr als Experiment begann, ist heute bereits ein Fixpunkt für Wiens junge Partyszene – wenn die Kirche bebt, bleibt kein Tanzbein still.