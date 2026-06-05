TV
Radio
E-Paper
Österreich

Licht, Klang & Raum

Heilige Mauern laden zum Church Rave

Der Church Rave geht in der Gustav-Adolf-Kirche in Mariahilf über die Bühne.
© churchrave.com
Am kommenden Wochenende wird die Gustav-Adolf-Kirche zum Ausnahme-Dancefloor, wenn der Church Rave zum zweiten Mal Einkehr hält.
OE24 auf Google bevorzugen

In der denkmalgeschützten Gustav-Adolf-Kirche wird am 6. Juni wieder getanzt, geschwitzt und gefeiert – und das mitten im Kirchenraum. Nach der ersten Ausgabe 2025, die rund 500 Gäste anzog, geht das Event jetzt in die zweite Runde und sorgt schon im Vorfeld für einen absoluten Hype.

Fünf DJs heizen dem Publikum mächtig ein.
Fünf DJs heizen dem Publikum mächtig ein. © churchrave.com

Hohe Decken, steinerne Wände und eine Akustik, die sonst eher für Andacht steht, werden hier zur perfekten Kulisse für Techno und Hard Dance. Wichtig: Alles läuft offiziell abgestimmt und respektvoll ab – der Kirchenraum bleibt in seiner Substanz unberührt, wird aber zur Bühne für ein völlig neues Sounderlebnis mit fünf DJs: Stratera, Carl Haze, SAMDMA, Mela Leone und Aktion.

Licht, Klang und Raum werden gezielt eingesetzt, um die Architektur hervorzuheben.
Licht, Klang und Raum werden gezielt eingesetzt, um die Architektur hervorzuheben. © churchrave.com

Gefeiert wird ab 16 Uhr, die limitierten Tickets um 49,90 Euro waren rasch vergriffen. Nach dem Rave geht’s weiter durch die Nacht: Die Afterparty steigt im Titanic von 22 Uhr bis 06 Uhr früh. Was im letzten Jahr als Experiment begann, ist heute bereits ein Fixpunkt für Wiens junge Partyszene – wenn die Kirche bebt, bleibt kein Tanzbein still.

Der Church Rave war binnen kurzer Zeit restlos ausverkauft.
Der Church Rave war binnen kurzer Zeit restlos ausverkauft. © churchrave.com

Auch interessant

FPÖ-GR: Wiens BM Ludwig sehe "krank" aus

Kapitol-Stürmer arbeitet jetzt fürs Pentagon

Ski-Olympiasieger greift beim Erzbergrodeo an

Zu Oprah Winfrey's Lieblingshotels zählen 3 aus Österreich

49 Menschen verdursteten nach Lkw-Panne in der Sahara

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

30 Anzeigen pro Tag in neuen Verbotszonen

Heilige Mauern laden zum Church Rave

WM-Tauschbörse erobert Lugner City

Wienerin trug 1,5-Kilo-Tumor in sich

Wiener Handel boomt dank Fußball-WM

Veganmania: Traumstart bei Kaiserwetter

Wiens Totenbücher jetzt für ALLE online!

Drogen-Hotspot U6: Kritik an Drogenkoordination

Baustellen-Zoff im 22. Bezirk: Anrainer fordern weniger Miete

Mai-Hitze spült Hunderttausende in Wiener Bäder