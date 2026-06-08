Bibliotheken Festival NÖ in Purkersdorf gestartet

Mit einem abwechslungsreichen Familienprogramm wurde heute in der Stadt- und Schulbibliothek Purkersdorf das Bibliotheken Festival Niederösterreich 2026 offiziell eröffnet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das landesweite Festival findet bis inklusive 14. Juni statt und rückt öffentliche Bibliotheken als lebendige Orte der Begegnung, Bildung und Inspiration für alle Generationen in den Mittelpunkt. Unter dem Motto "Entdecken. Staunen. Erleben." steht das Bibliotheken-Festival heuer ganz im Zeichen der Familien.

Markenbotschafterin Kati Bellowitsch

Mehr als 200 Veranstaltungen in allen Regionen des Bundeslandes laden, dazu ein, Bibliotheken als kreative, inklusive und generationenübergreifende Erlebnisräume kennenzulernen. Den feierlichen Auftakt gestaltete "Tut gut!"-Markenbotschafterin Kati Bellowitsch gemeinsam mit zahlreichen Kindern im Rahmen einer aktiven, unterhaltsamen und spannenden Mitmachlesung. Die Veranstaltung setzte damit gleich zu Beginn ein sichtbares Zeichen für die Familienfreundlichkeit und Zukunftsorientierung der niederösterreichischen Bibliotheken.

Es freut mich besonders, dass wir das Festival authentisch und mit Spaß am Lesen gemeinsam mit vielen Kindern in der Stadt- und Schulbibliothek Purkersdorf eröffnen konnten. Bibliotheken sind Treffpunkte, Lernorte und kulturelle Zentren, die Menschen jeden Alters zusammenbringen“, betonte Landesrat Anton Kasser bei der Eröffnung. Die Veranstalterorganisation Treffpunkt Bibliothek und Kooperationspartner "Tut gut!" hoben die wichtige Rolle von Bibliotheken zur Gesundheitsförderung und -kompetenz hervor. Die beiden Geschäftsführer Kathrin Hömstreit und Erwin Zeiler betonen: "Bibliotheken stärken nicht nur die Lesekompetenz, sondern auch das Wohlbefinden und mentale Gesundheit. Als offene und sichere Orte bieten sie Raum für Begegnung, Austausch und persönliche Entwicklung."

Gemeinsame Dachmarke

Die niederösterreichische Bibliothekenfamilie präsentiert sich auch heuer wieder unter einer gemeinsamen Dachmarke. Sie steht für Qualität, Vielfalt und das starke Miteinander der rund 260 öffentlichen Bibliotheken im Land. Die Eröffnungsveranstaltung in Purkersdorf machte sichtbar, welchen Beitrag Bibliotheken als Orte der Begegnung, Bildung und kulturellen Teilhabe für Familien und die Gesellschaft leisten. Der Eintritt zum Bibliotheken Festival ist für alle kostenlos. Weitere Informationen und das gesamte Festivalprogramm unter www.noebib-festival.at. Also: auf zum Buche gegriffen!