Zusteller zeigen Falschparkern "Gelbe Karte"

In Wien verteilen Kleintransporteure in einer ungewöhnlichen Aktion "Gelbe Karten" an Autofahrer, die Ladezonen blockieren.

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Paket- und Lieferfahrer verlieren täglich kostbare Zeit, weil im Wiener Stadtgebiet Ladezonen immer wieder von Autos blockiert werden. Statt rascher Zustellung drehen die Lenker oft mehrere Runden um den Block, bis endlich ein Platz frei wird. Dadurch entstehen zusätzliche Kilometer, mehr Abgase und gefährliche Situationen im Straßenverkehr. Gleichzeitig drohen den Betrieben Strafen beim Parken in zweiter Spur sowie nicht eingeplante Verzögerungen im Ablauf der Zustellungen.

Vor diesem Hintergrund setzen Wiens Kleintransporteure jetzt ein sichtbares Zeichen: Sie klemmen "Gelbe Karten" an Windschutzscheiben jener Autos, die Ladezonen blockieren. Laut Gurdial Singh Bajwa, Obmann der Wiener Kleintransporteure, soll das kein Angriff sein, sondern ein klarer, aber freundlicher Weckruf – ähnlich wie beim Schiedsrichter am Fußballfeld.

"Jede freigehaltene Ladezone hilft mit, unnötige Umwege, zusätzliche Klimabelastung und vermeidbaren Verkehr in Wien zu reduzieren", betont Bajwa. "Unsere Gelbe Karten sind daher als augenzwinkernder Hinweis gedacht, Bewusstsein für ein ernstes Problem zu schaffen."