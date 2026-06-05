FPÖ-GR: Wiens BM Ludwig sehe "krank" aus

Skandal im niederösterreichischen Ybbs! Ein einziger Facebook-Kommentar hat einen handfesten Polit-Krach ausgelost - und FPÖ-Gemeinderat Andreas Holzer brutal unter Druck gesetzt.

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SPÖ-Nationalratsabgeordneter Alois Schroll, selbst ehemaliger Bürgermeister von Ybbs, fordert nun den sofortigen Rücktritt des Freiheitlichen.

Was war passiert?

Vergangenen Mittwoch wurde in Ybbs der neue Zubau des Therapiezentrums der Stadt Wien feierlich eröffnet - ein 22-Millionen-Euro-Projekt! Hochkarätige Gäste waren angereist: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker persönlich machten sich auf den Weg nach Niederosterreich. Ein klares Bekenntnis der Bundeshauptstadt zu diesem wichtigen Standort!

Bleibt der als Patient?

Doch statt Applaus gab es Arger - und zwar wegen Holzer! Der FPÖ-Gemeinderat kommentierte auf Facebook einen Bildausschnitt, auf dem Ludwig deutlich zu sehen war, mit den Worten: "Bleibt der als Patient?"

Schroll rastet aus

Fur Schroll war das eine bodenlose Frechheit. Der SPÖ-Abgeordnete schoss via Internet zuruck und machte seiner Wut freien Lauf: Nach der Eröffnung eines so bedeutenden Projektes "erlaubt sich ein FPÖ-Mandatar eine Entgleisung im FB!", wetterte er. Das Therapiezentrum sei ein enormer Wirtschaftsfaktor für die gesamte Region - es biete Hunderten Patienten lebensnotwendige Behandlungen und sichere über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihren Arbeitsplatz. "Und dann stellt sich ein Ybbser Gemeinderat hin und haut eine Beleidigung raus, die ich als Abgeordneter hundertprozentig nicht akzeptieren werde", so Schroll knallhart.

Besonders sauer stieß dem Parlamentarier auf, dass Ludwig und Hacker überhaupt persönlich nach Ybbs gekommen waren - immerhin hatte das Therapiezentrum vor einigen Jahren sogar mit Schließungsgerüchten zu kämpfen gehabt. Mehr Wertschatzung könne man dem Standort kaum zeigen. Genau deshalb sei Holzers Posting eine bodenlose Entgleisung - der Gemeinderat sei "jedenfalls rucktrittsreif", so Schrolls vernichtendes Urteil.

Holzer: "Nur eine Frage gestellt!"

Doch der attackierte FPÖ-Mann denkt nicht daran, klein beizugeben! Der Kurier erreichte Holzer im Urlaub - und der zeigte sich völlig unbeeindruckt. "Ich habe keinen Namen genannt und nur eine Frage gestellt", erklärte er trocken. Damit sei die Sache für ihn erledigt. Dass er mit seinem Kommentar Bürgermeister Ludwig gemeint habe, will Holzer partout nicht zugeben. Schroll habe den Vorwurf gegen ihn schlicht "konstruiert". Im Urlaub wolle er auf die Rücktrittsforderung jedenfalls nicht explizit eingehen.

Ludwig sehe auf dem Bild "nicht gesund" aus

Und dann - der Nachsatz, der es in sich hat! Ludwig sehe auf dem Bild nämlich "nicht gesund" aus, weshalb es ja tatsachlich sein könne, dass er im Ybbs er Spital geblieben sei, stichelte Holzer gegenüber dem Kurier. Von Reue also keine Spur!

Polit-Krach geht weiter

Der Streit zwischen SPÖ und FPÖ in Ybbs dürfte damit noch lange nicht beendet sein. Wahrend Schroll auf Rücktritt besteht, sitzt Holzer den Sturm seelenruhig aus - und legt sogar noch nach. Wie das politische Drama weitergeht? Ybbs bleibt gespannt!