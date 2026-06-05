Zu Oprah Winfrey's Lieblingshotels zählen 3 aus Österreich

Oprah Winfrey ist längst mehr als eine Talkshow-Legende: Die Medienunternehmerin, Schauspielerin, Produzentin und Lifestyle-Ikone gilt seit Jahrzehnten als internationale Instanz, wenn es um Inspiration, Selbstfürsorge und persönliche Weiterentwicklung geht. Wenn Oprah empfiehlt, hört die Welt zu. Nun hat ihr Blog "Oprah Daily" die "Hotel O-wards" 2026 vergeben – und gleich drei österreichische Hotels haben es auf die exklusive Liste ihrer Lieblingshotels geschafft.

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Wellness ist für Oprah längst kein nettes Extra im Urlaub mehr, sondern der eigentliche Grund zu reisen. Für ihre aktuellen "Hotel O-wards" wurden weltweit 58 außergewöhnliche Hotels, Resorts und Retreats ausgezeichnet, die Körper, Geist und Seele in den Mittelpunkt stellen. Von abgeschiedenen Bergrefugien über Medical Spas bis hin zu spirituellen Hideaways: Die Auswahl zeigt, wohin sich Luxusreisen gerade bewegen – weg vom reinen Verwöhnen, hin zu echter Regeneration, Longevity, Naturerlebnis und bewusstem Rückzug.

Besonders erfreulich aus österreichischer Sicht: Unter den besten Wellness-Adressen der Welt finden sich gleich drei heimische Häuser. Ausgezeichnet wurden das Spa Hotel Jagdhof im Stubaital, das Eriro in Ehrwald und das Mayrlife Medical Health Resort Altaussee. Drei sehr unterschiedliche Konzepte, die dennoch eines verbindet: Sie stehen für eine neue Form von Alpenluxus, bei der Natur, Gesundheit und Rückzug im Zentrum stehen.

Spa Hotel Jagdhof: Alpine Wellness im großen Stil

© SPA-HOTEL Jagdhof

Das familiengeführte Spa Hotel Jagdhof im Stubaital ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der österreichischen Luxushotellerie. Oprah Daily hebt vor allem den großzügigen Wellnessbereich hervor, der zu den umfassendsten des Landes zählt. Auf knapp 3.000 Quadratmetern erwartet Gäste eine beeindruckende Spa-Welt mit mehreren Innen- und Außenpools sowie mehr als 20 Saunen und Dampfbädern.

Dazu gehören unter anderem Tepidarium, Laconium, Sole-Inhalationsgrotte und eine Amethyst-Dampfkabine. Besonders atmosphärisch ist das zweistöckige Spa-Chalet, das mit altem Tiroler Scheunenholz und Quarzitstein gestaltet wurde. Drei Ruheräume und eine Teebar, an der ein eigener Butler spezielle Wellnessmischungen serviert, unterstreichen den Anspruch des Hauses.

© SPA-HOTEL Jagdhof

Wer seinem Aufenthalt mehr Struktur geben möchte, kann das "Mylife Changer"-Programm buchen. Dabei kombiniert das Hotel Hautanalyse, Ernährungscoaching und geführtes Fitnesstraining, um nachhaltige Veränderungen im Lebensstil anzustoßen. Der Jagdhof steht damit für jenen Wellness-Luxus, den Österreich besonders gut kann: alpines Ambiente, viel Raum, klassische Spa-Kultur und moderne Gesundheitsimpulse.

Eriro: Österreichs wohl intimstes Luxus-Hideaway

© Eriro

Ganz anders, aber nicht weniger beeindruckend ist das Eriro in Ehrwald. Das adults-only Retreat in den Wettersteinbergen verfügt über nur neun Suiten und ist ausschließlich mit der Seilbahn erreichbar. Schon die Anreise sorgt damit für das Gefühl, den Alltag hinter sich zu lassen.

Oprah Daily beschreibt das Eriro als ultra-luxuriösen Rückzugsort, an dem Gäste genauso gut barfuß durch den Wald gehen oder in einem Alpensee eiskalt baden können, wie sie eine klassische Massage buchen. Rund 90 Prozent des Gebäudes bestehen aus Holz aus den umliegenden Wäldern. Das Spa ist in Fels eingebettet und setzt auf eine besonders naturnahe Atmosphäre: ein Meditationspool, Fichtennadel- und finnische Saunen sowie Behandlungen mit heimischen Kräutern wie Johanniskraut und Brennnessel prägen das Konzept.

© Eriro

Auch abseits des Spas bleibt das Hotel seinem Ursprungsgedanken treu. In einem eigenen Atelier können Gäste töpfern oder Holz schnitzen, die Küche arbeitet hyperlokal und verarbeitet unter anderem eingelegte Lärchenspitzen oder in Salz gereifte Pilze. Das Eriro ist kein Wellnesshotel im klassischen Sinn, sondern ein stilles, sehr exklusives Naturerlebnis – für alle, die Luxus nicht im Überfluss, sondern in Reduktion und Nähe zur Landschaft suchen.

Mayrlife Altaussee: Medizinische Prävention am See

© Mayrlife

Das dritte österreichische Haus auf der Oprah-Liste ist das Mayrlife Medical Health Resort Altaussee. Das Resort zählt international zu den bekanntesten Medical-Wellness-Adressen und steht für die moderne Interpretation der F.-X.-Mayr-Medizin. Im Mittelpunkt stehen Verdauung, Stoffwechsel, Regeneration und langfristige Gesundheit.

Oprah Daily fasst die Grundidee zugespitzt zusammen: Mehr kauen, weniger sprechen, zur Ruhe kommen – so beginnt hier der Reset für Darm und Körper. Gäste reisen nicht nur für Entspannung an, sondern für ein medizinisch begleitetes Programm, das Ernährung, Diagnostik, Bewegung und Regeneration miteinander verbindet.

© Mayrlife

Der Standort am Altausseer See macht das Konzept zusätzlich besonders. Die alpine Kulisse, das klare Wasser und die Ruhe des Salzkammerguts schaffen den Rahmen für eine Auszeit, die weit über Spa-Behandlungen hinausgeht. Mayrlife steht damit für einen internationalen Reisetrend, der immer stärker wird: Urlaub als Gesundheitsinvestition.

Die weiteren Gewinner der Hotel O-wards 2026 nach Kontinenten

Neben den drei österreichischen Hotels wurden zahlreiche weitere Retreats weltweit ausgezeichnet. In Europa finden sich unter anderem folgende Hotels auf der Liste:

Eleven Deplar Farm in Island

Hotel Føroyar auf den Färöer-Inseln

Quarr Abbey in Großbritannien

Brenners Park-Hotel & Spa und Lanserhof Tegernsee in Deutschland

Chenot Palace Weggis und Huus Quell by Appenzeller Huus in der Schweiz

Palace Merano und Terme di Saturnia in Italien

Minos Palace Resort auf Kreta

In den USA wurden unter anderem diese Hotels ausgezeichnet:

Eastwind Oliverea Valley

The Barns at Troutbeck

Nemacolin Resort

Blackberry Farm

The Swag, Hilton Head Health

Carillon Miami Wellness Resort

The Fields of Michigan

Wild Rice Retreat

Camp Lucy, Mii Amo

L’Auberge de Sedona

Cal-a-Vie Health Spa

We Care Spa

Reset Hotel

In Kanada stehen Fairmont Chateau Lake Louise und Mysa Nordic Spa & Resort auf der Liste. In Mexiko, der Karibik sowie Mittel- und Südamerika wurden unter anderem Sensei at Zadún Los Cabos, Rosewood Mandarina, Ser Casasandra, Fairmont Mayakoba, Radhoo Tulum, Champion Spirit Country Club auf den Bahamas, Nayara Bocas del Toro in Panama, Hacienda AltaGracia und Lamångata Luxury Surf Resort in Costa Rica sowie Pared Sur Camp in Chile hervorgehoben.

In Afrika zählen Royal Mansour Tamuda Bay in Marokko, Wilderness Bisate Lodge in Ruanda und Sterrekopje Healing Farm in Südafrika zu den Gewinnern. In Asien und Ozeanien wurden unter anderem Six Senses Kaplankaya in der Türkei, Shakti Himalaya und Ananda in the Himalayas in Indien, Aarunya Nature Resort in Sri Lanka, Amantaka in Laos, Kamalaya und Absolute Sanctuary auf Koh Samui, Four Seasons Resort Langkawi in Malaysia, Desa Potato Head auf Bali, Healience Seonmaeul in Südkorea, Goto Retreat by Onko Chishin in Japan und Aro Hā Wellness Retreat in Neuseeland ausgezeichnet.