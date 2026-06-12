Dunas de Formentera: Stilvolles Hideaway am Meer

Formentera ist eine Insel, deren Schönheit gerade in ihrer Zurückhaltung liegt. Zu viel Glamour wirkt hier schnell bemüht, zu viel Inszenierung fehl am Platz. Die kleinste der bewohnten Baleareninseln lebt von hellen Dünen, türkisblauem Wasser, Pinien, Salzluft und jenem weichen Licht, das sie seit Jahrzehnten zum Sehnsuchtsort für Eingeweihte macht.

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Wer Formentera kennt, weiß: Luxus bedeutet hier nicht Überfluss, sondern Leichtigkeit. Nicht das perfekt kuratierte Spektakel zählt, sondern die Selbstverständlichkeit eines Ortes, der sich im besten Fall in die Landschaft einfügt. Genau an diesem Punkt setzt das Dunas de Formentera an. Seit Sommer 2024 liegt das neue 5-Sterne-Resort direkt an der Playa Migjorn – jenem langen Strand im Süden der Insel, der Formenteras entspannte, naturbelassene Seite besonders gut erzählt.

Eine neue Adresse mit Feingefühl

Das Dunas de Formentera ist Mitglied der renommierten Small Luxury Hotels of the World und bringt damit internationalen Boutique-Luxus auf die Insel. Gleichzeitig verzichtet das Resort auf alles, was auf Formentera zu groß, zu glatt oder zu gewollt wirken würde. Die 45 Zimmer verteilen sich auf mehrere kleine Gebäude, die sich behutsam über die Dünenlandschaft legen. Nur wenige Schritte trennen das Hotel vom Meer.

Gerade diese Zurückhaltung macht den Reiz aus. Statt eines klassischen Resort-Auftritts entsteht der Eindruck eines Rückzugsortes, der sich nicht vor die Landschaft stellt, sondern Teil von ihr werden will. Formentera dient hier nicht als Kulisse, sondern als gestalterischer Ausgangspunkt.

Die 45 Zimmer verteilen sich auf mehrere Gebäude, die sich malerisch über die Dünenlandschaft am Playa Migjorn erstrecken. © Dunas de Formentera

Playa Migjorn: Formentera für Kenner

Die Lage an der Playa Migjorn ist entscheidend. Während andere Strände der Insel längst als Postkartenmotive oder Jetset-Spots funktionieren, zeigt sich Formentera hier offener, weiter und ursprünglicher. Der Strand zieht sich kilometerlang entlang der Südküste, mal wild und naturbelassen, mal mit kleinen Buchten, Felsen und entspannten Strandrestaurants.

Hier wirkt das Dunas de Formentera besonders stimmig. Es knüpft an das an, was Migjorn so besonders macht: Weite, Ruhe und unmittelbare Nähe zur Natur. Der Weg vom Zimmer zum Meer ist kurz. Der Übergang zwischen Hotel und Landschaft bewusst fließend.

Design aus Sand, Licht und Terracotta

Für die Gestaltung zeichnet Antonio Obrador mit seinem Team verantwortlich. Das Interieur wirkt, als sei es direkt aus der Umgebung entwickelt worden: Beige, Sand, Terracotta und mediterranes Off-White bestimmen die Farbwelt. Es sind Töne, die man auf Formentera überall findet – in den Dünen, in den trockenen Wegen, in den Fassaden, im Licht der späten Nachmittagssonne.

Natürliche Materialien wie Holz, Jute und traditionelle Keramik geben den Räumen Struktur und Wärme. Nichts wirkt dekoriert um der Dekoration willen. Die Ästhetik bleibt ruhig, präzise und atmosphärisch.

Die Architektur ließ sich von der lokalen Kultur und umliegenden Natur inspirieren. © Dunas de Formentera

Beige als Haltung

In vielen Hotels ist Beige eine sichere Stilentscheidung. Im Dunas de Formentera wird daraus ein architektonisches Prinzip. Die Einrichtung nimmt die Farben des Strandes auf und schafft eine fast nahtlose Verbindung zwischen Innen- und Außenraum. Der Sand vor der Tür, die hellen Dünen, die salzige Luft und das warme Licht scheinen sich in den Zimmern fortzusetzen.

Räume für den Rhythmus der Insel

Mit durchschnittlich rund 40 Quadratmetern sind die Zimmer großzügig geschnitten und eignen sich auch für Familien. Einige verfügen über Terrassen, die besonders am Abend ihre ganze Wirkung entfalten. Wenn die Sonne tiefer steht und das Licht auf Formentera jenen goldenen Ton annimmt, für den viele immer wieder zurückkehren, werden sie zu privaten Logen für den Sundowner.

Das Boutique-Hotel, das Teil der Small Luxury Hotels of the World ist, möchte Gäste dazu einladen, den Trubel des Alltags weit hinter sich zu lassen. © Dunas de Formentera

Infinity Pool mit Naturbezug

Auch der weitläufige Infinity Pool fügt sich in das Konzept ein. Mit Blick in die tiefblaue Bucht wirkt er weniger wie ein klassisches Resort-Feature, sondern vielmehr wie eine Erweiterung der Landschaft. Selbst seine Reinigung folgt dem Nachhaltigkeitsanspruch des Hauses: Statt herkömmlicher Chemie kommt eine spezielle Elektrolyt-Lösung aus den Salinen zum Einsatz.

So wird auch hier sichtbar, dass das Dunas de Formentera Luxus nicht als Gegensatz zur Natur versteht, sondern als bewusste Annäherung an sie.

Der weitläufige Infinity Pool mit Blick in die tiefblaue Bucht. © Dunas de Formentera

Nachhaltigkeit als Grundlage

Formentera lebt von seiner fragilen Natur. Wer hier baut, muss sich an diesem Maßstab messen lassen. Das Dunas de Formentera positioniert sich als erstes Öko-Luxus-Resort der Insel und verankert Nachhaltigkeit als Teil seines Konzepts. Bereits beim Umbau wurde auf effiziente Wärmedämmung geachtet. Innerhalb der kommenden fünf Jahre sollen 80 Prozent des Energiebedarfs durch Fotovoltaik gedeckt werden.

Mediterrane Küche ohne Umwege

Kulinarisch bleibt das Resort ebenfalls nah an der Insel. Das hoteleigene Restaurant setzt auf eine kleine, sorgfältig kuratierte Karte. Im Mittelpunkt stehen mediterrane Rezepte, lokale Zutaten und passende Weine. Auf dem Holzofengrill werden fangfrischer Fisch, regionale Spezialitäten und authentische neapolitanische Pizzen zubereitet.

Die Philosophie des Küchenteams konzentriert sich darauf, jedes einzelne Produkt in seiner Gesamtheit wertzuschätzen, unter Verwendung bester lokaler Qualität und Frische. © Dunas de Formentera

Ein Hotel im richtigen Ton

Das Dunas de Formentera ist ein Resort für Reisende, die Design schätzen, aber keine Inszenierung brauchen. Für Menschen, die Formentera nicht nur besuchen, sondern verstehen wollen. Und für alle, die wissen, dass der größte Luxus auf dieser Insel nicht im Überfluss liegt, sondern in der Reduktion.

Sand, Licht, Meer, Stille: Das Dunas de Formentera übersetzt diese Elemente in Architektur und Atmosphäre. Genau deshalb wirkt es nicht wie ein Fremdkörper an der Playa Migjorn, sondern wie eine Adresse, die dort schon lange hingehört.