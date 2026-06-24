Resort-Feeling zwischen Weinreben

Ankommen in der "Steirischen Toskana" – hier liegt zwischen pittoresken Weinbergen und Weinstraßen das Loisium Wine & Spa Hotel in Ehrenhausen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Auf einer Sonnenliege am Rand der Weinreben den Blick über die sanften Hügel schweifen lassen, mit einem Glas Südsteiermark (z. B. ein Gelber Muskateller) in der Hand, kann man dem Paradies kaum näher sein.

Auszeit. Pool, moderne Architektur und endlose Rebreihen schaffen eine einzigartige Kulisse. © Mischa Nawrata

Design mit Blick auf die Rebe

Das vielleicht schönste Wohnzimmer des Hotels Loisium Südsteiermark in Ehrenhausen – ein Refugium für Genießer, Weinliebhaber und Ruhesuchende – liegt bei Schönwetter unter freiem Himmel und lädt am Pool dazu ein, die Seele bis zum Sunset baumeln zu lassen. Mehr Entspannung geht nicht! Design mit Blick auf die Reben. Die moderne Architektur des Hauses setzt klare Zeichen mit großzügigen Glasflächen. Die Landschaft wird hier nicht ausgesperrt, sondern bewusst inszeniert. Fast scheint es, als würden die Weinberge direkt in das Hotel hineinwachsen.

Genuss mit steirischer Handschrift

Frisch & Bio. Regionalität und Raffinesse vereint im Beef Tatar. © Stelzmüller

Im Restaurant Weinkuchl wird die Region kulinarisch erlebbar. Die Küche interpretiert traditionelle steirische Produkte modern und kreativ. Ob beim reichhaltigen Frühstück oder beim mehrgängigen Abendmenü – stets stehen Qualität, Regionalität und Saisonalität im Mittelpunkt. Schon das Frühstück begeistert mit knusprigem Gebäck, regionalen Käsespezialitäten, feinen Aufschnitten, frischem Obst und Spezialitäten aus der Umgebung. Und mal etwas Anderes: Der charmante Cooler hält nichts Prickelndes, sondern eine Auswahl an klassischen steirischen und heimischen Weinen bereit. Am Abend verwandelt sich die Weinkuchl in eine Bühne für kreativ komponierte Gerichte mit regionalen Aromen wie Tataki vom Saibling mit Karottencreme, Beef Tatar mit Forellenkaviar, Ochsenfond-Gelee und Wachtelei. Für den Hauptgang kombiniert der Küchenchef Mediterranes mit Regionalem: Maishendlbrust mit wildem Brokkoli und getrüffelten Kartoffeln, und die Lammrücken-Chops werden mit Harissa-Bulgur serviert. Begleitet werden die Köstlichkeiten von ausgewählten Weinen der Südsteiermark. Für den perfekten Abschluss des Dinners geht’s in die stilvolle Weinbar, wo man die Eindrücke des Tages Revue passieren lassen kann.

Wahrzeichen. Die weltgrößte Weintraube aus buntem Glas ist ein beliebter Fotostopp. © Irene Stelzmüller

Mit dem E-Bike durch die Weinlandschaft

Wer die Umgebung aktiv erkunden möchte, leiht sich im Hotel ein E-Bike aus. Die sanften Hügel der Südsteiermark bieten sich ideal für genussvolle Touren an. Eine besonders reizvolle Route führt nach Glanz. Dort wartet eine außergewöhnliche Sehenswürdigkeit: die größte bunte Glasweintraube der Welt. Das farbenfrohe Kunstwerk ist längst zu einem beliebten Fotomotiv geworden und bietet zugleich einen herrlichen Ausblick auf die umliegende Landschaft. Nicht weit entfernt befindet sich der Grenztisch – ein Symbol der Nachbarschaft zwischen Österreich und Slowenien. Hier verläuft die Staatsgrenze mitten durch einen Tisch, an dem Besucher auf beiden Seiten Platz nehmen können. Ebenfalls sehenswert ist der historische, 23 Meter hohe Wasserturm Weinleiten, der einen faszinierenden Blick auf die Weinberge und die Grenzregion eröffnet. Man muss nur 120 Stufen bis zur Aussichtsplattform überwinden.

Ehrenhausen ein Ortsrundgang

Ehrenhausen liegt eingebettet zwischen sanften Weinbergen und begeistert mit einer außergewöhnlichen Mischung aus Geschichte, Architektur und Landschaft. Schon beim Spaziergang durch den historischen Ortskern fallen die liebevoll restaurierten Bürgerhäuser und die barocke Pfarrkirche auf. Zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten zählt das Mausoleum von Ruprecht von Eggenberg, ein prachtvoller Renaissancebau aus dem 17. Jahrhundert mit kunstvollen Stuckarbeiten und beeindruckenden Grabmälern. Oberhalb des Ortes erhebt sich das historische Schloss Ehrenhausen, das gemeinsam mit den umliegenden Weinbergen ein malerisches Ensemble bildet.

Entspannen. Stylische Ruhezonen interpretieren das Thema Wein weiter udn laden zum Relaxen ein. © Werner Streitfelder

Entspannung zwischen Reben und Pool

Das Herzstück des Hotels ist der Spa Club. Der beheizte Outdoor-Pool eröffnet einen spektakulären Blick auf die umliegenden Weinberge. Besonders eindrucksvoll präsentiert sich der Saunaaufguss in der Panorama-Sauna mit Saunameister Wippel. Seine Frühlingszeremonie verbindet die Düfte von Linde, Margerite und Heublume zu einem intensiven Naturerlebnis. Die feinen Aromen entfalten sich mit jeder Aufgussrunde und vermitteln das Gefühl, mitten in einer blühenden Frühlingswiese zu stehen. Neu im Spa: Exklusive Gesichtsbehandlungen mit hochwertigen französischen Pflegeprodukten von Sothys, die die Haut mit pflanzlichen Wirkstoffen verwöhnen und für frischen, strahlenden Teint sorgen.

Stilvoll. Klare Linien, natürliche Materialien und große Panoramafenster prägen die Zimmer. © Mischa Nawrata

Das Loisium Wine & Spa Hotel Südsteiermark bietet weit mehr als nur einen Hotelaufenthalt: Zwischen Weinbergen, entspannenden Spa-Momenten und regionalen Genuss-Erlebnissen entsteht ein Gefühl von Leichtigkeit, das an einen Urlaub im Süden erinnert. Wenn man abends auf der Terrasse sitzt, ein Gläschen steirischen Wein aus der gut bestückten Minibar genießt und über das endlose Rebenmeer blickt, wird einem schnell klar, warum die Südsteiermark zu den schönsten Genussregionen Europas zählt.

AUF EINEN BLICK

LOISIUM Wine & Spa Hotel Südsteiermark Das Hotel verbindet modernes Design mit mediterranem Flair inmitten der südsteirischen Weinberg. Es bietet 104 Zimmer & Suiten, einen Spa Club mit beheiztem Outdoor-Pool mit Inneneinstieg, Saunen(mit geführten Aufgüssen), Fitnessbereich und Vinothek. Regionale Spezialitäten mit Weinempfehlung bilden das Herzstück der Kulinarik. Ideal für den Genuss- und Wellnessurlaub. 1N im Classic DZ inkl. Frühstück für 2 Pers. ab 305 Euro. www.loisium.com/suedsteiermark/