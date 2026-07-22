Cuixmala: Wo die Seele zur Ruhe kommt

Es gibt Orte, die man nicht einfach bereist, sondern betritt wie eine andere Welt. Cuixmala an Mexikos Pazifikküste ist so ein Ort. Ein ehemaliger privater Rückzugsort, heute ein außergewöhnliches Eco-Luxury-Resort – und ein Anwesen, das seinem Namen alle Ehre macht: "The soul’s resting place", der Ruheort der Seele.

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Schon die Anreise macht klar, dass Cuixmala kein Hotel ist, das man zufällig passiert. Wer aus Europa kommt, braucht Zeit, Geduld und am Ende auch ein Auto. Die nächstgelegenen Flughäfen sind Manzanillo, rund eineinhalb Stunden entfernt, und Puerto Vallarta, von wo aus man etwa drei Stunden entlang der Küste fährt. Unkompliziert ist das nicht. Aber genau darin liegt vielleicht der erste Zauber dieses Ortes: Cuixmala will nicht schnell konsumiert werden. Man muss sich ihm nähern. Und wenn sich nach der Fahrt schließlich die Tore zu dem Anwesen öffnen, fühlt es sich tatsächlich an, als würde man ins Paradies kommen.

Casa Cuixmala leuchtet in kräftigem Orange über der mexikanischen Pazifikküste. © Cuixmala, Davis Gerber

Eine eigene Welt am Pazifik

Mehr als 12.000 Hektar Naturreservat, fünf Kilometer unberührte mexikanische Pazifikküste, drei wilde Strände, Lagunen, Dschungel, Palmenhaine und eine biodynamische Farm: Cuixmala ist weniger Resort als eigene Welt. Einst war es das private Refugium von Sir James Goldsmith und seiner Familie. Heute empfängt es Reisende, die Luxus nicht in Marmorflächen suchen, sondern in Stille, Natur und einer Schönheit, die nicht inszeniert wirkt.

Unzählige Vogelarten sind in Cuixmala zu Hause – darunter auch die rosafarbenen Rosalöffler. © DAVIS GERBER

Das Erstaunlichste an Cuixmala ist seine Großzügigkeit. Das Anwesen ist riesig, und obwohl andere Gäste dort sind, fühlt man sich über weite Strecken vollkommen allein. Man fährt über staubige Wege, vorbei an Mangobäumen, durch Palmenalleen, entlang von Feldern und Savannenflächen – und plötzlich stehen Zebras am Straßenrand. Antilopen kreuzen den Weg, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Vögel, Leguane, Krokodile in den Lagunen: Die Grenzen zwischen Hotel, Naturreservat und Traumlandschaft verschwimmen. Man bewegt sich nicht durch ein dekoriertes Resort, sondern durch ein lebendiges Ökosystem.

In Cuixmala begegnet man Zebras ganz selbstverständlich in freier Natur. © Cuixmala, DAVIS GERBER

Architektur wie für den Sonnenuntergang gemacht

Architektonisch ist Cuixmala ein Statement ohne laute Geste. Die terrakottafarbenen Gebäude tauchen wie Skulpturen aus dem Grün auf. Dieses charakteristische Orange ist überall präsent – auf Fassaden, Treppen, Bögen und Mauern – und doch wirkt es nie hart. Im Gegenteil: Es scheint eigens für die Sonnenuntergänge dieses Ortes gemacht zu sein. Wenn der Himmel am Abend in Rosa, Apricot und tiefem Gold brennt, verschmelzen Architektur und Landschaft zu einer fast surrealen Farbkomposition.

Terrakottafarbene Stufen führen hinunter Richtung Meer und Pool. © Cuixmala, DAVIS GERBER

Im Zentrum steht Casa Cuixmala, das ursprüngliche Haus der Goldsmith-Familie, hoch über dem Pazifik gelegen. Von hier führen terrakottafarbene Stufen hinunter Richtung Meer und Pool. Die Suiten und Bungalows bieten den wahrscheinlich ikonischsten Blick des Anwesens: Ozean, Dschungel, Küstenlinie, Licht. Daneben gibt es Casitas mit traditionellem Charme sowie abgeschiedene Villen, die sich in die Hügel schmiegen. Jede Villa ist ein eigener Rückzugsort – mit großzügigem Innen- und Außenbereich, viel Privatsphäre und eigenem Infinity-Pool. Es sind Häuser, die nicht nach Hotelzimmer aussehen, sondern nach der Fantasie eines sehr kultivierten Lebens in der Wildnis.

Die großzügigen, lichtdurchfluteten Suiten verbinden strahlendes Weiß mit traditionellem mexikanischem Design. © Cuixmala, DAVIS GERBER

Luxus bedeutet hier Freiheit

Diese Idee von Luxus zieht sich durch den gesamten Aufenthalt. Luxus bedeutet hier nicht Überfluss, sondern Freiheit. Morgens am Strand spazieren. Nachmittags nach Caleta Blanca fahren, dem ruhigsten Strand des Anwesens, wo man schwimmen, schnorcheln, Kajak fahren oder einfach stundenlang aufs Wasser schauen kann. Playa Cuixmala wiederum ist dramatischer, kraftvoller, über drei Kilometer lang und vor allem zum Spazieren und Sonnenuntergang-Schauen. Playa Escondida ist wilder, rauer, ideal für Momente, in denen man sich der Natur noch näher fühlt.

Caleta Blanca begeistert mit türkisblauem Wasser und einer kleinen, idyllischen Bucht. © Cuixmala, Davis Gerber

Besonders eindrucksvoll ist auch das Wellness-Erlebnis. Das Yoga-Studio von Cuixmala ist vollständig aus Bambus gefertigt, gebaut in der eigenen Bambus-Werkstatt des Anwesens. Rund 60 verschiedene Arten nachhaltigen Bambus wachsen auf dem Gelände. Private Yoga- und Meditationsstunden werden angeboten, ebenso Personal Training. Doch eigentlich beginnt Wellness hier schon lange vor der Matte: mit Stille, Weite, warmem Wind und dem Gefühl, dass der eigene Rhythmus sich langsam wieder an die Natur anpasst.

Das vollständig aus Bambus gefertigte Yoga-Studio ist ein besonderer Rückzugsort mitten in der Natur. © Cuixmala, Davis Gerber

Auch kulinarisch folgt Cuixmala einer klaren Philosophie. Ein großer Teil der Zutaten kommt aus der eigenen organischen und biodynamischen Farm, die rund 2.000 Hektar umfasst. In den drei Restaurants stehen mexikanische und internationale Gerichte auf der Karte, saisonal, frisch und ohne unnötige Schwere. Vom Feld auf den Teller ist hier kein Marketingbegriff, sondern Teil des Alltags.

Frisches Gemüse aus der eigenen biodynamischen Farm landet direkt auf den Tellern der Restaurants. © Cuixmala, Davis Gerber

Ein Ort, auf den man sich einlassen muss

Was Cuixmala so besonders macht, ist die Balance aus Größe und Intimität. Man spürt die Dimensionen des Anwesens ständig – die endlosen Wege, die Strände, die Tierwelt, die Farm. Und trotzdem hat der Ort eine fast private Qualität. Man begegnet selten anderen Gästen. Man hört mehr Vögel als Stimmen. Man sieht mehr Sonnenuntergänge als Bildschirme. Alles wirkt weit, ruhig und zugleich intensiv.

Aus der Vogelperspektive zeigt sich die beeindruckende Größe und Schönheit des Anwesens. © Cuixmala, Davis Gerber

Cuixmala ist kein klassischer Beach Escape und auch kein Resort für jene, die Animation, kurze Wege und Planbarkeit suchen. Man braucht ein Auto, man braucht Zeit, und man sollte bereit sein, sich auf den Rhythmus des Ortes einzulassen. Genau dann entfaltet sich seine Magie. Dann werden die Fahrten über das Gelände zu kleinen Safaris. Dann wird ein Abendessen auf einer Terrasse über dem Pazifik zu einem dieser Momente, an die man sich später fast unwirklich erinnert. Dann wird der Blick auf das Orange der Architektur im Licht des Sonnenuntergangs zu einem Bild, das bleibt.

Cuixmala ist nicht einfach ein Hotel. Es ist ein Traum – und einer der seltenen Orte, an denen das Wort Paradies nicht übertrieben klingt.