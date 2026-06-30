2-Meter-Mann tot auf einsamer Insel entdeckt

Ein Goldring soll nun das Rätsel lösen

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Auf der unbewohnten Insel Mosken vor den norwegischen Lofoten ist Mitte Juni die Leiche eines bislang unbekannten Mannes entdeckt worden. Trotz umfangreicher Ermittlungen konnte die Polizei seine Identität bisher nicht klären – nun bittet sie sogar international um Hinweise.

Entdeckt wurde der Tote am 12. Juni von Freiwilligen der Umweltorganisation "In The Same Boat", die an diesem Tag den Strand der abgelegenen Insel von Müll befreiten. Die Organisation reinigt nach eigenen Angaben rund 70 Prozent der norwegischen Küste und ist regelmäßig in schwer zugänglichen Gebieten unterwegs. Für die Helfer war es der erste Fund einer Leiche. Der Einsatzleiter sprach gegenüber dem norwegischen Sender NRK von einer "brutalen Erfahrung", die das gesamte Team tief erschüttert habe.

Mysteriöser Fall

Mosken liegt zwischen Lofotodden und der Insel Værøy und ist unbewohnt. Das Gebiet ist nur an wenigen Tagen im Jahr überhaupt erreichbar. Laut der Organisation sind für Einsätze dort Spezialboote, Schlauchboote und Trockentauchanzüge notwendig. Gerade weil sich kaum Menschen in diesem Küstenabschnitt aufhalten, könnten dort Dinge entdeckt werden, die andernorts lange unbemerkt bleiben.

Norwegen © Polizei

Die Obduktion ergab, dass der Mann vermutlich bereits ein bis vier Wochen tot war, bevor sein Leichnam an den Strand gespült wurde. Nach Angaben der Polizei war er etwa zwei Meter groß und zwischen 40 und 60 Jahre alt. Er trug Tommy-Hilfiger-Schuhe in Größe 48, eine schwarze Mustang-Kapuzenjacke, eine blaue Mustang-Jeans sowie eine digitale Casio-G-Shock-Uhr. Besonders auffällig ist ein Ring aus Weißgold mit einem blauen und einem weißen Stein, von dem sich die Ermittler entscheidende Hinweise auf seine Identität erhoffen.

Norwegen © Polizei

Bislang verliefen sämtliche Ermittlungen erfolglos. Weder der Abgleich mit Vermisstenfällen noch DNA-Untersuchungen führten zu einem Treffer. Deshalb arbeitet die norwegische Polizei inzwischen mit internationalen Behörden zusammen und hat Fotos der persönlichen Gegenstände veröffentlicht. Wie der Mann auf die einsame Insel gelangte und woran er starb, ist nach wie vor völlig unklar. Hinweise nimmt die Polizei des Bezirks Nordland unter der Telefonnummer +47 02800 entgegen.