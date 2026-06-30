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Mega-Kreuzfahrtschiff

Jetzt kommt schwimmende Stadt für 80.000 Menschen

© Freedom Ship
Dieses Kreuzfahrtschiff würde alle Dimensionen sprengen.
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Eine schwimmende Stadt für bis zu 80.000 Menschen, die dauerhaft die Weltmeere bereist – genau das sieht das ambitionierte Projekt "Freedom Ship" vor. Sollte das Vorhaben jemals Realität werden, würde es alle bisherigen Dimensionen der Kreuzfahrtindustrie sprengen.

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Im Gegensatz zu herkömmlichen Kreuzfahrtschiffen soll das Freedom Ship nicht nur Urlaubsgäste befördern, sondern als dauerhafter Wohnort dienen. Rund 50.000 Menschen könnten dauerhaft an Bord leben, hinzu kämen tausende Touristen sowie etwa 20.000 Besatzungsmitglieder. Damit wäre das Schiff eher eine schwimmende Metropole als ein klassischer Luxusliner.

Geplant ist eine vollständige Infrastruktur mit Wohnungen, Hotels, Schulen, Parks, Museen, Markthallen, einem Kongresszentrum und sogar einem Stadion. Auch ein eigenes Verkehrssystem mit Straßenbahnen soll die Fortbewegung an Bord ermöglichen. Einen festen Heimathafen hätte das Freedom Ship nicht – stattdessen würde es kontinuierlich die Erde umrunden.

Mit seinen gewaltigen Ausmaßen würde das Projekt selbst die größten Kreuzfahrtschiffe der Gegenwart deutlich übertreffen. Während moderne Ozeanriesen Platz für einige tausend Passagiere bieten, soll das Freedom Ship ein Vielfaches dieser Kapazität erreichen.

Ob die Vision jemals Wirklichkeit wird, ist allerdings offen. Das Konzept existiert bereits seit den 1990er-Jahren, ein Baubeginn wurde bisher jedoch nie festgelegt. Die Kosten werden auf rund 13,9 Milliarden Euro geschätzt. Sollte die Finanzierung gelingen, könnte der Bau in Indonesien erfolgen. Aufgrund seiner enormen Größe wäre das Freedom Ship allerdings für die meisten Häfen zu groß und würde sich überwiegend in internationalen Gewässern aufhalten.

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