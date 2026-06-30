Macron trägt jetzt wieder Sonnenbrille

Der französische Präsident hat wieder ein Problem am Auge.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit seiner beim Weltwirtschaftsforum getragenen Sonnenbrille löste Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron im Jänner einen Hype aus - nun muss er aus Gesundheitsgründen erneut zu der Brille greifen. Beim Besuch des Sultans von Oman, Haitham bin Tarik, trug Macron die flotte Pilotensonnenbrille sowohl bei der Begrüßung vor dem Élysée-Palast als auch später drinnen bei den weiteren Gesprächen.

Aus dem Umfeld des Präsidenten wurde zur Begründung auf ein Problem am Auge verwiesen, wie Medien berichteten. Im Jänner war von einer harmlosen Entzündung am Auge die Rede gewesen, wegen der Macron zwei Wochen lang die Sonnenbrille trug.

TOPSHOT - France's President Emmanuel Macron attends a signing of accords ceremony at The Elysee Presidential Palace in Paris on June 29, 2026. Environmental services giant Suez has secured a two-billion-euro, 15-year water management contract in Oman, on June 29, 2026, one of the largest in the company's history. (Photo by MEHDI FEDOUACH / POOL / AFP) © APA/AFP/POOL/MEHDI FEDOUACH

Macron handelte sich mit der Brille zwar den Spott von US-Präsident Donald Trump ein, und in Frankreich wurde über Ähnlichkeiten zu Tom Cruise in dem Film "Top Gun" gescherzt. Der französische Hersteller der Luxussonnenbrille, Henry Jullien, aber konnte sich vor Anfragen nach Macrons Auftritt mit der Brille nicht mehr retten und wirbt weiterhin mit einem Foto von Macron für das Brillenmodell.