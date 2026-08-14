Flammen-Hölle erreicht kroatischen Urlaubsort

Ein unkontrolliert lodernder Waldbrand hat in der Nacht auf Freitag in Kroatien den beliebten Touristenort Lokva Rogoznica bedroht.

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Dramatische Szenen an der kroatischen Adriaküste: Ein gewaltiger Waldbrand hat sich in der Nacht auf Freitag von Lokva Rogoznica in Richtung Omiš ausgebreitet und dabei bewohnte Gebiete erreicht. Hunderte Einheimische und Urlauber mussten ihre Unterkünfte verlassen. Insgesamt wurden rund 1000 Menschen in Sicherheit gebracht.

© APA/AFP/MIROSLAV LELAS

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Das Feuer war am Donnerstagabend nahe Lokva Rogoznica ausgebrochen. Starke Winde fachten die Flammen immer wieder an und trieben sie durch trockene Vegetation und Kiefernwälder. Innerhalb kurzer Zeit erreichte der Brand mehrere Ortschaften entlang der Küste. Häuser und Autos gingen in Flammen auf, ersten Schätzungen zufolge wurden rund 1000 Hektar Land zerstört.

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Besonders dramatisch war die Situation für Menschen, die sich in den betroffenen Ferienorten aufhielten. Viele mussten die Nacht in Notunterkünften verbringen. Auch eine Evakuierung über das Meer wurde vorbereitet. Die wichtige Adria-Magistrale wurde in dem betroffenen Abschnitt gesperrt, was die Flucht und die Arbeit der Einsatzkräfte zusätzlich erschwerte.

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36 Verletzte – sieben in Lebensgefahr

Auch Verletzte sind zu beklagen. Nach Angaben der Behörden mussten 36 Menschen medizinisch behandelt werden. 14 von ihnen wurden in Krankenhäuser aufgenommen, sieben befinden sich in kritischem Zustand. Die meisten Verletzungen stehen demnach mit Verbrennungen oder Rauchvergiftungen in Zusammenhang.

Die Feuerwehr kämpfte mit einem Großaufgebot gegen die Flammen. Rund 300 Einsatzkräfte und etwa 100 Feuerwehrfahrzeuge waren im Einsatz, unterstützt von Löschflugzeugen. Der starke Wind blieb dabei eine der größten Herausforderungen. Am Freitagmorgen gab es zwar keine größeren offenen Flammen mehr, von einer vollständigen Entwarnung konnte jedoch keine Rede sein. Feuerwehrchef Slavko Tucakovic warnte, dass sich die schwierige Lage noch mehrere Tage hinziehen könnte.

Auch andere Regionen Kroatiens sind derzeit von Bränden betroffen. Auf der Halbinsel Pelješac entstand ein weiterer größerer Brandherd, zu dem Einsatzkräfte und Löschflugzeuge verlegt wurden. Die Feuer treffen das Land mitten in der Hauptsaison und damit auch zahlreiche Urlauber.