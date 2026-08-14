Last Minute: Diese Reiseziele sind Ende August günstig

Spontan noch einmal Sonne tanken? Auch in den letzten beiden Augustwochen gibt es ab Wien noch vergleichsweise günstige Angebote.

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Der August ist traditionell eine der teuersten Reisezeiten, trotzdem lohnt sich ein Blick auf Last-Minute-Angebote. Gerade wer beim Abflugdatum flexibel ist und nicht unbedingt auf ein bestimmtes Hotel besteht, kann noch Schnäppchen finden. Aktuelle Angebote ab Wien zeigen beispielsweise Pauschalreisen in die Türkei, nach Griechenland und Tunesien für die zweite Augusthälfte.

Türkische Riviera: Sonne zum vergleichsweise kleinen Preis

Drohnenaufnahme von türkisblauem Meer, Sandstrand und grünen Bergen in der Türkei. © Getty Images

Die Türkische Riviera gehört zu den Klassikern unter den Last-Minute-Zielen – und das aus gutem Grund. Rund um Antalya, Side und Alanya gibt es eine große Auswahl an Hotels, viele davon mit All-inclusive-Angeboten. Gerade bei kurzfristigen Buchungen kann die Türkei interessant sein, weil die Region über eine große Hotelkapazität verfügt. Aktuelle Angebote bei BILLA Reisen für die zweite Augusthälfte zeigen eine breite Auswahl ab Wien, wobei Preis und Verfügbarkeit je nach Reisetermin stark schwanken. Ideal für: Strand, All-inclusive, Familien und alle, die möglichst wenig organisieren möchten.

Tunesien: Strandurlaub zum vergleichsweise kleinen Preis

Blick auf ein weiß-blaues Café mit Meerblick und Yachthafen in Sidi Bou Said, Tunesien. © Getty Images

Auch Tunesien ist ein Kandidat für einen günstigen Last-Minute-Urlaub. Besonders rund um Hammamet, Monastir, Sousse und Djerba gibt es zahlreiche Pauschalhotels. Der Vorteil: Wer sich für ein All-inclusive-Angebot entscheidet, hat viele Kosten bereits abgedeckt. Gerade für einen klassischen Badeurlaub kann das Preis-Leistungs-Verhältnis interessant sein. Tunesien wird auch in Preisvergleichen regelmäßig zu den günstigeren Mittelmeer- beziehungsweise Nordafrika-Zielen gezählt. Ideal für: Sonne, Meer, All-inclusive und einen unkomplizierten Hotelurlaub.

Griechenland: Nicht nur Kreta und Rhodos

Strand Alyki auf Thassos, Griechenland, mit türkisfarbenem Wasser und grünen Bäumen im Hintergrund. © Getty Images

Griechenland bleibt auch Ende August gefragt, doch wer beim Reiseziel flexibel ist, kann abseits der absoluten Klassiker suchen. Neben Kreta, Kos oder Rhodos lohnt sich beispielsweise der Blick auf Thassos. Die Insel ist kleiner und weniger bekannt als viele griechische Klassiker und wird aktuell ebenfalls bei Last-Minute-Angeboten ab Wien geführt. Auch hier gilt allerdings: Ende August ist noch Hauptsaison. Wer ein Schnäppchen sucht, sollte deshalb immer verschiedene Inseln miteinander vergleichen. Ideal für: Buchten, Tavernen, Inselurlaub und alle, die mediterranes Feeling möchten.

Albanien: Noch immer ein Preis-Leistungs-Tipp

Holzsteg führt über türkisblaues, klares Wasser zum Strand von Ksamil bei Saranda, Albanien. © Getty Images

Wer nicht unbedingt ein All-inclusive-Resort braucht, sollte Albanien auf die Liste setzen. Die Albanische Riviera bietet türkisblaues Wasser, Strände und mediterrane Landschaften, gleichzeitig sind Unterkunft, Essen und Aktivitäten vielerorts noch günstiger als in etablierten Urlaubshochburgen. HolidayCheck führt Albanien ebenfalls unter den günstigeren europäischen Reisezielen und hebt insbesondere die vergleichsweise niedrigen Preise in touristischen Regionen wie Saranda oder Durrës hervor. Ideal für: Individualreisende, Roadtrips, Strandurlaub und kleinere Unterkünfte.

Bulgarien: Günstiger Badeurlaub am Schwarzen Meer

Varna, Bulgarien © Getty Images/Connect Images

Eine weitere Alternative ist die bulgarische Schwarzmeerküste. Orte wie Sonnenstrand, Nessebar oder Swinemünde bieten lange Sandstrände und eine große Auswahl an Unterkünften. Vor allem wer beim Standard des Hotels flexibel ist, kann hier ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis finden. Bulgarien zählt laut HolidayCheck ebenfalls zu den Ländern, in denen sich ein vergleichsweise günstiger Sommerurlaub verbringen lässt.

Tallinn: Nordeuropa für Kulturfans

Bunte Altstadtstraße in Tallinn mit Blumen, Cafés und einem Kirchturm im Hintergrund. © Getty Images

Wer lieber durch Altstadtgassen schlendert, Museen besucht und in Cafés sitzt, statt am Strand zu liegen, sollte Tallinn auf die Last-Minute-Liste setzen. Die estnische Hauptstadt verbindet eine sehr gut erhaltene mittelalterliche Altstadt mit moderner Gastronomie, Design und einer lebendigen Kulturszene. Gerade für ein verlängertes Wochenende eignet sich Tallinn gut: Die Stadt ist kompakt und lässt sich größtenteils zu Fuß erkunden. Gleichzeitig sorgt die Lage an der Ostsee für das typische nordische Urlaubsgefühl. Ideal für: Städtereise, Kulinarik, Kultur, Design und alle, die lieber nordische Sommerluft als 35 Grad am Strand möchten.

So finden Sie jetzt noch ein gutes Angebot

Wer nur noch zwei oder drei Wochen Zeit hat, sollte vor allem nicht auf ein bestimmtes Hotel fixiert sein. Viel wichtiger ist es, mehrere Ziele gleichzeitig zu vergleichen. Besonders sinnvoll:

verschiedene Abflugtage ausprobieren

ausprobieren nicht nur Wien, sondern gegebenenfalls auch Graz, Linz oder Salzburg vergleichen

vergleichen Flug und Hotel sowohl getrennt als auch als Pauschalreise prüfen

prüfen bei All-inclusive den Gesamtpreis inklusive Verpflegung vergleichen

auch weniger bekannte Regionen und Inseln berücksichtigen

nicht nur den Preis, sondern auch Transfer, Gepäck und Verpflegung einrechnen

Denn ein vermeintlich günstiger Flug kann schnell teurer werden, wenn Gepäck, Transfer und Unterkunft noch dazukommen.