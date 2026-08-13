Nie wieder Economy: Mit diesen Tricks bekommen Sie ein Upgrade im Flugzeug

Von einem Flug in der Business,- oder First Class träumen viele, doch es muss nicht zwingend ein kleines Vermögen kosten. Zwar verschenken Airlines Upgrades heutzutage nicht mehr ganz so leichtfertig wie früher, doch mit der richtigen Strategie können Sie das System austricksen.

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Stellen Sie sich vor: Statt eingequetscht zwischen zurückgeklappten Lehnen zu sitzen, nippen Sie entspannt an einem Glas Champagner, strecken die Beine aus und genießen ein erstklassiges Gourmet-Menü. Ein Flug in der Business Class bleibt für viele ein unerfüllter Traum, schließlich möchte niemand mehrere tausend Euro für ein Flugticket ausgeben. Doch das müssen Sie auch gar nicht. Wir verraten die streng gehüteten Geheimtipps, mit denen Sie bei Ihrer nächsten Flugreise Ihre Chancen auf ein kostenloses (oder sehr günstiges) Upgrade massiv erhöhen.

Den richtigen Flug wählen

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Wussten Sie, dass das Datum Ihrer Reise eine riesige Rolle spielt? Auf kurzen Inlandsflügen oder typischen Pendlerstrecken ist die Chance auf ein Gratis-Upgrade extrem gering, da die Business Class meist voll mit Geschäftsreisenden ist. Fliegen Sie jedoch zur Ferienzeit oder an Feiertagen auf beliebten Strecken, steigt Ihre Wahrscheinlichkeit rasant an. Der Grund: Während die Economy Class in der Urlaubssaison oft überbucht ist, bleiben die teuren Premium-Plätze leer, die perfekte Gelegenheit für ein Upgrade.

Treue wird belohnt

Wenn es um kostenlose Upgrades geht, gibt es bei den Airlines eine klare Ordnung. Ganz oben auf der Prioritätenliste? Treue Kunden. Melden Sie sich unbedingt bei dem Meilen- und Vielfliegerprogramm der Fluggesellschaft an, selbst dann, wenn es Ihr allererster Flug mit dieser Airline ist. Damit signalisieren Sie Interesse an einer langfristigen Kundenbeziehung. Sind Flüge überbucht, kommt es zu sogenannten "Operational Upgrades" (OpUps). In solchen Fällen werden fast immer zuerst Passagiere mit einem Vielflieger- oder Elite-Status in die Business Class hochgestuft.

Das Timing beim Check-in

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Beim Check-in gibt es zwei gegensätzliche Strategien, die zum Erfolg führen können: Kommen Sie entweder als einer der Allersten oder aber ganz kurz vor Schluss an den Schalter. Wenn die Airline bereits früh merkt, dass der Flug in der Economy Class platzen wird, werden manchmal direkt die ersten freundlichen Gäste hochgestuft. Risikofreudige profitieren hingegen beim späten Check-in davon, dass die Economy vielleicht schon randvoll besetzt ist und nur noch Plätze in den höheren Klassen übrig sind.

Dress to Impress und Freundlichkeit siegt

Es klingt simpel, aber das Boden- und Flugpersonal freut sich über Passagiere, die höflich, rücksichtsvoll und entspannt sind. Wer freundlich lächelt und vielleicht sogar am Schalter charmant nachfragt („Falls der Flug überbucht ist und Sie noch Passagiere für ein Upgrade suchen, würde ich mich riesig freuen!“), bleibt im Gedächtnis. Aber Vorsicht: Die Jogginghose sollten Sie im Koffer lassen. Fluggesellschaften setzen ungern Passagiere in die Business Class, die optisch stark aus dem Rahmen der zahlenden Kundschaft fallen. Ein gepflegter "Smart Casual"-Look erhöht Ihre Chancen auf den Wechsel in die Premium-Klasse enorm.

Mängel geschickt nutzen

Manchmal ist Pech Ihr größtes Glück. Lässt sich Ihr Economy-Sitz nicht richtig verstellen, ist der Gurt beschädigt oder das Entertainment-System defekt? Melden Sie diese "Störfaktoren" sofort, aber natürlich extrem höflich, beim Bordpersonal. Wenn die Economy Class ausgebucht ist und die Crew Ihnen keinen gleichwertigen Ersatzplatz anbieten kann, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie als Wiedergutmachung in eine höhere Klasse gesetzt werden.

Der Plan B: Günstig mitbieten statt teuer kaufen

Sollte es mit dem kostenlosen Upgrade einfach nicht klappen wollen, gibt es noch lukrative Notfallpläne: Setzen Sie Ihre gesammelten Flugmeilen für ein Upgrade ein oder profitieren Sie von Upgrade-Auktionen. Viele Airlines bieten ihren Passagieren vor Abflug online die Möglichkeit, ein verdecktes Gebot auf einen Business-Class-Sitz abzugeben. Da diese Plätze andernfalls ungenutzt abheben würden, gehen sie oft zu Schnäppchenpreisen weg.