Engländer melden Hammer um Julian Nagelsmann

Verlässt Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der WM den DFB?

In 40 Tagen startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika. Dort will Julian Nagelsmann mit der deutschen Nationalmannschaft so weit wie möglich kommen – wie es danach für den 38-Jährigen weitergeht, ist allerdings trotz laufendem Vertrags offen.

Wie TeamTalk berichtet, ist Nagelsmann derzeit beim FC Chelsea im Gespräch. Der Deutsche sei dem Bericht zufolge sogar die „Traumbesetzung“ der Besitzer Todd Boehly und Behdad Eghbali und soll unbedingt nach London gelotst werden. Bei den Blues musste bekanntlich Liam Rosenior nach nur 106 Tagen im Amt gehen.

Wechsel auf die Insel?

Auch BILD-Fußballchef Christian Falk hält das Gerücht für durchaus plausibel. Für den Experten ist eine Trennung vom DFB nach der WM denkbar. „Nur weil es einen Vertrag gibt, ist es keine Bank“, so Falk. Vieles hänge davon ab, wie Deutschland bei der WM abschneidet. Der Experte prognostiziert aber: „Ich denke schon, dass Julian Nagelsmann den nächsten Step auf der Insel machen wird.“

Neben Nagelsmann sind aber auch weitere namhafte Trainer bei Chelsea im Gespräch. Laut Buchmachern ist derzeit Andoni Iraola von Bournemouth Top-Favorit.