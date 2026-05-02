Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Julian Nagelsmann
© Getty

DFB-Trainer

Engländer melden Hammer um Julian Nagelsmann

Von
02.05.26, 18:15
Teilen

Verlässt Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der WM den DFB?

In 40 Tagen startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika. Dort will Julian Nagelsmann mit der deutschen Nationalmannschaft so weit wie möglich kommen – wie es danach für den 38-Jährigen weitergeht, ist allerdings trotz laufendem Vertrags offen.

Wie TeamTalk berichtet, ist Nagelsmann derzeit beim FC Chelsea im Gespräch. Der Deutsche sei dem Bericht zufolge sogar die „Traumbesetzung“ der Besitzer Todd Boehly und Behdad Eghbali und soll unbedingt nach London gelotst werden. Bei den Blues musste bekanntlich Liam Rosenior nach nur 106 Tagen im Amt gehen.

Wechsel auf die Insel?

Auch BILD-Fußballchef Christian Falk hält das Gerücht für durchaus plausibel. Für den Experten ist eine Trennung vom DFB nach der WM denkbar. „Nur weil es einen Vertrag gibt, ist es keine Bank“, so Falk. Vieles hänge davon ab, wie Deutschland bei der WM abschneidet. Der Experte prognostiziert aber: „Ich denke schon, dass Julian Nagelsmann den nächsten Step auf der Insel machen wird.“  

Neben Nagelsmann sind aber auch weitere namhafte Trainer bei Chelsea im Gespräch. Laut Buchmachern ist derzeit Andoni Iraola von Bournemouth Top-Favorit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen