Guardiola-Aus: Manchester City hat sich entschieden

ER soll Pep Guardiola bei Manchester City nachfolgen.

Seit 2016 leitet Pep Guardiola höchst erfolgreich die Geschicke von Manchester City und hat beim Scheich-Klub noch einen Vertrag bis 2027. Dennoch halten sich bereits länger Gerüchte über ein Aus bereits im Sommer, die auch vom Star-Trainer selbst wiederholt angefacht wurden.

Die Haltung von Manchester City ist klar. Sollte sich Guardiola für einen vorzeitigen Abschied entscheiden, würde man dem Spanier trotz laufenden Vertrags keine Steine in den Weg legen. Der 55-Jährige darf damit selbst entscheiden, wann seine Ära bei den Cityzens zu Ende geht.

Maresca klarer Favorit

Die Klub-Bosse bereiten sich auch bereits für den Tag X. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, ist Enzo Maresca klarer Favorit. Der Italiener betreute zuletzt den FC Chelsea, wurde bei den Londonern aber am Neujahrstag entlassen.

Zuletzt gab es auch Spekulationen über einen Wechsel von Vincent Kompany von Bayern nach Manchester. Der Belgier wird aber zumindest vorerst nicht zu seinem Ex-Verein zurückkehren.