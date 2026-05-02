Wrexhams Fußball-Märchen ist (vorerst) zu Ende

Ed Sheeran-Klub Ipswich Town hat den direkten Wiederaufstieg in die englische Fußball-Premier-League geschafft.

Ipswich Town hat den direkten Wiederaufstieg in die englische Fußball-Premier-League geschafft. Der Club aus dem Osten Englands sicherte sich die Rückkehr in die höchste Liga in der 46. und letzten Runde durch einen 3:0-Heimsieg gegen die Queens Park Rangers. Den zweiten direkten Aufstiegsplatz hatte sich Coventry bereits zuvor gesichert.

© Getty

Um den dritten freien Platz in der Premier League für die kommende Saison spielen Millwall, Southampton, Middlesbrough und Hull City in den Play-offs. Wrexham, der Club, der im Besitz der Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney ist, verpasste die Aufstiegsspiele knapp und wird damit nicht einen vierten Aufstieg in Serie bewerkstelligen.