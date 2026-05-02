Wrexhams Fußball-Märchen ist (vorerst) zu Ende

Ed Sheeran-Klub Ipswich Town hat den direkten Wiederaufstieg in die englische Fußball-Premier-League geschafft.
Ipswich Town hat den direkten Wiederaufstieg in die englische Fußball-Premier-League geschafft. Der Club aus dem Osten Englands sicherte sich die Rückkehr in die höchste Liga in der 46. und letzten Runde durch einen 3:0-Heimsieg gegen die Queens Park Rangers. Den zweiten direkten Aufstiegsplatz hatte sich Coventry bereits zuvor gesichert.
Um den dritten freien Platz in der Premier League für die kommende Saison spielen Millwall, Southampton, Middlesbrough und Hull City in den Play-offs. Wrexham, der Club, der im Besitz der Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney ist, verpasste die Aufstiegsspiele knapp und wird damit nicht einen vierten Aufstieg in Serie bewerkstelligen.