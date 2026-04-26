Capital Bra live am Ballermann: Rap-Star feiert Rückkehr nach Klinik-Schock

Nach seinem gesundheitlichen Schock in der vergangenen Woche ist Rap-Star Capital Bra zurück. Beim großen Opening im „Megapark“ auf Mallorca feierte der 31-Jährige sein Bühnen-Comeback. Die Fans zeigten sich erleichtert, als das Idol am Samstagabend wieder voller Energie im Rampenlicht stand.

Capital Bra ist zurück in seinem Element. Nur eine Woche nach seinem Drogen-Zusammenbruch, bei dem der Rapper selbst den Notruf wählen musste, stand er am Samstagabend wieder auf der größten Bühne Mallorcas. Um 21:59 Uhr betrat der als Vladislav Balovatsky geborene Musiker die Bühne und legte einen rund 25-minütigen Auftritt hin. Mit Hits wie „Neymar“, „Tilidin“ und „Cherry Lady“ brachte er die Menge zum Toben. Capital Bra wirkte dabei sichtlich gut gelaunt und präsent. „Es geht mir gut“, gab er vor der Show kurz und knapp zu Protokoll. Die Sorgen der Fans schienen beim Anblick des gut aufgelegten Rappers schnell verflogen, als er unter lautstarken „Capi“-Chören seine Show abzog.

Capital Bra © Instagram

Prominente Gäste vor Ort

In der Lounge zeigte sich der Wahl-Berliner dankbar und entspannt bei einer Runde Mineralwasser. Unter den Zuschauern befanden sich auch prominente Kollegen wie DSDS-Sieger Pietro Lombardi und Rapper Finch, die zuvor selbst auf der Bühne gestanden hatten. Capital Bra bedankte sich mehrfach bei seinem Publikum und seinen „Bratans“: „Danke, dass ich heute hier sein darf.“ Es war ein Abend ohne schweren Blick zurück auf die Vorfälle der vergangenen Woche, sondern eine reine Bestätigung seiner Bühnenpräsenz.

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Deutschrap erobert Mallorca

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Der Auftritt markiert zudem einen Trendwechsel im berühmten Party-Tempel auf Mallorca. Neben dem klassischen Partyschlager bekommt Deutschrap immer mehr Platz im Programm des „Megaparks“. Bereits am Freitag hatte Rapper Haftbefehl für Stimmung gesorgt. Mit der Präsenz von Größen wie Capital Bra stellt sich der Club breiter auf und zeigt, dass moderner Rap inzwischen fest zum Ballermann-Opening dazugehört.