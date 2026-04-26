Hollywood-Flair in Andau: 15.000 Euro bei Charity-Gala gespendet

Andau zeigte sich von seiner glanzvollsten Seite: Die Winzer-Initiative lud zum ersten "Signature" Event ins Burgenland. Mit Hollywood-Köchen, einer hochkarätigen Gästeliste und einer spektakulären Versteigerung bewiesen die heimischen Weingüter, dass sie locker auf Weltniveau mitspielen.

Am Freitag versammelten sich rund 120 geladene Gäste im Ballroom des Scheiblhofer Resorts, um die Premiere des "Signature" Events unter dem Motto "The night belongs to us" zu feiern. Die "Initiative Andau" holte für diesen Abend echtes Weltklasse-Niveau in den Weinort, der sich auch beim Glamourfaktor auf internationalem Level präsentierte.

Silvia Schneider und Marina Hoermanseder © Tischler

Hollywood-Küche im sonnigen Burgenland

Den kulinarischen Rahmen des Gala-Dinners gestalteten die Hollywood-Starköche Michael Köberl und Thomas Sandhofer. Die Gäste konnten dem Duo sogar per Live-Stream beim Zubereiten des mehrgängigen Menüs zusehen. Für die passende Begleitung sorgten die international erfolgreichen Weingüter Jacqueline Klein, Hannes Reeh, Scheiblhofer, Schwarz, Wilhelm Thell und Zantho. Erich Scheiblhofer betonte: "Unsere Weine genießen Weltruf und deshalb war es an der Zeit, die Welt nach Andau einzuladen."

Michael Köberl und Thomas Sandhofer © Tischler

Rekordsumme für den guten Zweck

Christoph Krutzler und Daniel Serafin © Tischler

Das emotionale Highlight des Abends war die Versteigerung einer einzigartigen 18-Liter-Flasche "Signature" Cuvée Red 2023. Diese einmalige Komposition der sechs Winzer erzielte eine Summe von 15.000 Euro. Der gesamte Erlös kommt dem Verein der Autonomen Österreichischen Frauenhäuser zugute. Ersteigert wurde das Unikat gemeinschaftlich von den Autohäusern Kamper und Ermler sowie dem Fahrradprofi Strudler.

Sabine Mord und Gerald Loho © Tischler

Prominente Gäste genießen Weltklasse-Weine

Kerstin und Manuel Ortlechner © Tischler

Unter der Moderation von Silvia Schneider genossen zahlreiche bekannte Gesichter den Abend. Gesehen wurden unter anderem Altbundespräsident Heinz Fischer, Modedesignerin Marina Hoermanseder sowie Opernsänger Daniel Serafin und "Crooks"-Star, Schauspieler Christoph Krutzler. Bei Klängen der Band MoodsArt und Champagner von Maison Krug feierte die Gesellschaft bis in die Nacht und unterstrich den hohen Anspruch der burgenländischen Weinbauregion.