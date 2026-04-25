Victoria Swarovski über Fashion und ESC: "Ich bringe etwas Glam in die Bude!"

Mit ihrer neuen Fashion Brand ORIMEI by Victoria Swarovski, präsentiert von ABOUT YOU, beweist die ESC-Moderatorin auch in Sachen Mode Vielseitigkeit. Das Interview über ihren ESC-Countdown und ihre neue Kollektion.

Während der Countdown zum Eurovision Song Contest in Wien (12. bis 16. Mai) und damit zum größten Auftritt in ihrer TV-Karriere läuft, überrascht Victoria Swarovski mit einem weiteren Coup!

Klassiker, die sich sowohl für den Alltag, als auch für Abendevents kombinieren lassen, zeichnen die ORIMEI by Victoria Swarovski-Kollektion aus. © ORIMEI by Victoria Swarovski/ ABOUT YOU

Mode muss funktionieren

Nach neun Krüger-Dirndl-Kollektionen und der Gründung ihrer eigenen Kosmetikmarke ORIMEI startet die 32-jährige Multitaskerin mit einer eigenen Fashion Brand durch. 22 ORIMEI by Victoria Swarovski-Kreationen, die sich als legere Alltagslooks ebenso stylen lassen wie als glamouröse Abendoutfits, sind ab 29. April exklusiv im ABOUT YOU Online-Fashion-Store erhältlich. Die TV-Beauty im Talk über Mode, „die funktionieren muss“, kurze Nächte und warum sie nun wieder auf blondes Haar setzt.

Minimalistisch, aber cool: Die Farbpalette aus hellem Beige, Schwarz und Weiß wirkt mühelos elegant. © ORIMEI by Victoria Swarovski/ ABOUT YOU

"Die Nächte sind derzeit kurz!"

Bevor wir über Mode sprechen: Wie geht es Ihnen so kurz vor dem ESC? Können Sie noch schlafen?

Victoria Swarovski: (lacht) Die Nächte sind vor allem kurz! Momentan ist das Pensum echt heftig. Wir produzieren zwei große Shows parallel – „Let‘s Dance“ und den ESC – und ich pendle daher zwischen Wien und Köln. Zum Glück darf ich in einem der schönsten Hotels in Wien nächtigen, dem Mandarin Oriental. Die Zimmer sind einfach toll dort und ich schlafe wie ein Baby, fast komatös. (lacht)

Wie kann man sich Ihren Tagesablauf vorstellen?

Swarovski: Der Kalender war gefühlt noch nie so voll, wie in letzter Zeit. Die Tage beginnen meistens so gegen 7 Uhr. Da kommt meine Maske Krissi auf mein Zimmer und macht mich fertig. Wir fahren dann direkt in den Sender oder zur jeweiligen Location, für Foto Shootings, Videodrehs oder Choreografie- bzw. Moderationsproben. Viele Meetings und Termine finden direkt im ORF-Zentrum statt und die Tage sind meist recht lang. Bis 20 Uhr und länger, je nachdem, was gerade im sogenannten Host-Schedule ansteht. Die letzten Wochen war ich von Sonntag bzw. Montag bis Mittwoch in Wien. Dann geht es kurz nach Hause. Am Donnerstag fliege ich dann meistens wieder direkt nach Köln für die Proben von „Let’s Dance“ und am Samstag in der Früh nach der Live-Show vom Freitag, wieder nach Hause and so on. So geht das noch bis zum 17. Mai, dann ist wieder „nur“ noch „Let’s Dance“ angesagt. Diese Woche ging es allerdings am Donnerstag nach Berlin. Dort fand die Fashion Show zum Launch meiner ORIMEI Linie statt. In den Wochen kurz vor dem Eurovision Song Contest bzw. der Show-Woche selbst bin ich dann die ganze Zeit in Wien. Deshalb vertritt mich Laura Wontorra auch am 15. Mai einmal bei „Let’s Dance“.

Zusammen mit Michael Ostrowski moderiert Swarovski den ESC in Wien. © ORF/Hans Leitner/Tim Routledge

"Wir ergänzen uns perfekt und sind voll auf einer Wellenlänge."

Wie läuft es mit Ihrem Kollegen Michael Ostrowski, den Sie zuvor ja nicht persönlich kannten?

Swarovski: Bei Michael und mir hat es einfach ab der ersten Sekunde gepasst. Wir kannten uns nicht, bis wir uns kurz vor dem Shooting am Abend vor dem Host-Reveal kennengelernt haben. Ich könnte mir keinen besseren Moderationspartner für den ESC vorstellen. Wir ergänzen uns perfekt und sind voll auf einer Wellenlänge. Er ist für den Spaß zuständig und ich bringe etwas Glam mit in die Bude. Wir haben jetzt schon so viele coole Sachen zusammen erlebt bzw. im Rahmen dieses Projekts machen dürfen, nicht in einer Sache waren wir uns bisher uneins.

Derzeit leben Sie ja quasi in Wien – wie ist es mal wieder länger in der City zu sein?

Swarovski: Es ist natürlich superschön, mal wieder für länger in Wien zu sein. Ich liebe Wien. Wien ist nicht umsonst immer in diesen Listen über die lebenswertesten Städte ganz vorne mit dabei. Mein Team staunt immer, wie viele wunderschöne Gebäude Wien hat, das ist wirklich einmalig. Leider sehen wir tatsächlich nicht viel von der Stadt. Die Tage sind, wie schon gesagt, sehr durchgetaktet und meist geht es wirklich immer nur vom Hotel ans Set und wieder zurück. Kurz vor der Show werden wir wahrscheinlich auch nur die Stadthalle von innen sehen und das war’s dann auch. Aber das ist halt dann auch der Job.

"Ab der ersten Sekunde hat es bei Michael und mir gepasst", erzählt Victoria. © ORF/Hans Leitner

"Wir gehen die Extrameile"

Was hat Sie selbst im Rahmen der Vorbereitungen auf den ESC überrascht?

Swarovski: Dass es so viel ist! Was wir tatsächlich nicht so auf dem Schirm hatten, ist das ganze Drumherum. Die vielen Drehs, Shootings und Meetings usw., das ist bei „Let’s Dance“ anders bzw. verteilt sich das alles über einen längeren Zeitraum, sodass nicht alles gefühlt gleichzeitig passieren muss. Aber es macht mir einfach tierisch viel Spaß. Das Team ist super, alle geben richtig Gas und gehen die Extrameile, um die bestmögliche Show auf die Beine zu stellen.



Stichwort Überraschung: Diese Woche kommt Ihre ORIMEI-Kollektion bei ABOUT YOU heraus. Worauf haben Sie bei den Looks besonderen Wert gelegt?

Swarovski: Mode war schon immer eine große Leidenschaft von mir. Umso mehr habe ich mich gefreut, als ABOUT YOU mich gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, mit ihnen einen Fashion Brand an den Start zu bringen. Da habe ich natürlich nicht lange nachgedacht und Ja gesagt. Das ist nun schon Monate her und ich könnte nicht stolzer sein auf meinen ersten Drop. Die Teile meiner Kollektion sind alle untereinander kombinierbar, und können fast zu jedem Anlass getragen werden. Ins Büro, abends auf Drinks oder zu einem festlicheren Anlass.

Victoria Swarovski, deren erste ORIMEI-Kollektion unter aboutyou.at erhältlich ist. © ORIMEI by Victoria Swarovski/ ABOUT YOU

"Werde nicht nur ein Kleid pro Show tragen"



Die Kreationen präsentieren sich eher „farblos“ – warum setzen Sie so kurz vor dem Sommer auf Schwarz und Beige-Töne?

Swarovski: Gute Mode muss funktionieren – und zwar für jeden Anlass. Mir war es extrem wichtig, dass die ORIMEI-Pieces eine zeitlose Wertigkeit ausstrahlen und Stilsicherheit für die unterschiedlichsten Frauentypen bieten. Klassiker in Schwarz und Weiß, Erdtönen oder edlem Khaki bilden das Fundament der Kollektion. Sie sorgen dafür, dass diese nicht nur modisch, sondern auch erwachsen und chic wirkt. Farbenfrohe Akzente werden durch Pieces in trendigen Tönen wie Gelb oder Blau gesetzt. Es ist dieser Mix aus sommerlichen Highlights und gedeckten Nuancen, der es möglich macht, die Teile perfekt miteinander zu kombinieren.

Können Sie schon ein bisschen etwas über Ihren Look beim ESC verraten? Was ist Ihnen beim bis dato größten Auftritt Ihres Lebens wichtig in Sachen Styling?

Swarovski: Verraten wird natürlich vorweg nichts. Ich kann nur so viel sagen: Es wird sicher hier und da glitzern und ich werde nicht nur ein Kleid pro Show tragen. Wichtig ist mir vor allen Dingen, dass ich mich wohl fühle. Das ist das A und O, wenn du vor so vielen Leuten raus auf die Bühne gehst. Aber ein Joggi wird’s natürlich nicht werden. (lacht)

"Mode muss funktionieren", so Multitaskerin Victoria Swarovski im Talk. © ORIMEI by Victoria Swarovski/ ABOUT YOU

"Wer weiß, was nach dem ESC ist..."

Ihre Haare sind nun ja wieder blond – warum sind Sie zu Ihren „hairlichen“ Wurzeln gekehrt?

Swarovski: Ich habe das Braun echt geliebt. Was viele nicht wissen: Ich hatte die Haare schon länger dunkel, habe mich nur nicht öffentlich gezeigt. Bei der Dakar Anfang des Jahres hatte ich den ganzen Tag ein einen Sturzhelm auf. Der Change war krass, aber auch einfach cool. Auch die Resonanz war wirklich groß. Mein Haar-Partner Garnier ist superhappy, die Farbe, war zeitweise sogar vergriffen, so gut kam der Look bei den Leuten draußen an. Für den ESC wollte ich aber wieder zurück zu meiner natürlichen Haarfarbe. Die Show schauen knapp 170 Millionen Menschen, sie ist die größte Live-Show der Welt, sogar noch vor dem Superbowl. Da war es mir wichtig, dass mich die Menschen, die mich dann zum ersten Mal sehen auch so sehen, wie ich in Natura bin. Aber wer weiß, was nach dem Eurovision Song Contest ist. (lacht) Ich bin auf jeden Fall auf den Geschmack gekommen, vielleicht probiere ich noch mal was ganz anderes aus.

Neue Kollektion, Lets Dance, ESC – wie schöpfen Sie derzeit Kraft und wie sehen Ihre Me-Momente aus?

Swarovski: Aktuell ist echt wenig Zeit zum Luft holen, aber die wenige Zeit, die mir bleibt, verbringe ich mit meinen Liebsten, meiner Familie. Ich bin viel draußen an der frischen Luft und mache Sport. Das macht den Kopf frei und hilft mir, die Akkus schnell wieder aufzuladen. Nach „Let’s Dance“ mache ich erstmal richtig Urlaub, aber auch da zunächst nur für eine Woche. Dann geht es nach Schottland für das Fotoshooting zu meiner neuen Dirndl-Kollektion, die ich auch dieses Jahr wieder zusammen mit Krüger Dirndl gemacht habe...