Eine der größten Drohnenshows Europas am Frühlingsmarkt Schönbrunn

Das Schloss Schönbrunn blickt auf eine erfolgreiche Saison beim Frühlingsmarkt zurück und präsentiert zu Schluss nach Verlängerung eine der größten Drohnenshows Europas vor der Schlosskulisse.

Seit der Eröffnung am 25. März hat der diesjährige Oster- und Frühlingsmarkt Schloss Schönbrunn die Besucher in seinen Bann gezogen. Trotz teils bescheidenen Frühlingswetters war der Zuspruch derart groß, dass der Markt kurzfristig verlängert wurde. Am Montag, den 27. April, verabschiedet sich der Frühlingsmarkt mit einem Paukenschlag der Superlative – der „Eurovision Drohnenshow“ von Hitradio Ö3.

Eurovision Song Contest Legenden am Himmel

3.000 Drohnen zeichnen unter anderem Bilder der drei österreichischen ESC-Sieger Udo Jürgens, Conchita Wurst und JJ in den Himmel über dem Schloss Schönbrunn. Beste Sicht bei freiem Eintritt bietet der Frühlingsmarkt am Ehrenhof beim Schloss Schönbrunn – aufgrund begrenzter Personenanzahl gilt dort das "first come, first serve“-Prinzip. Musikalisch untermalt wird das Spektakel von Dorothee Freiberger. Neben den ESC-Gewinnersongs wird auch die von ihr komponierte Titelmusik des Eurovision Song Contests 2026 zu hören sein. Einlass beginnt am 27. April um 20.00 Uhr, die Drohnenshow startet um zirka 21.30 Uhr.

Mag. Katrin Edtmeier, Geschäftsführerin von Imperial Markets: "Der enorme Zuspruch unserer Gäste seit der Eröffnung am 25. März hat uns gezeigt, wie sehr die Menschen die Atmosphäre in Schönbrunn schätzen – das hat uns auch dazu bewogen, den Markt zu verlängern. Dass wir diese erfolgreiche Saison nun mit einer so spektakulären Eurovision Drohnenshow beenden können, ist für uns und unsere Standler ein absolutes Highlight.“

Mag. Klaus Panholzer, CEO der Schloss Schönbrunn Group: "Schloss Schönbrunn bietet die perfekte Verbindung von historischem Erbe und modernster Inszenierung. Mit dieser Drohnenshow der Superlative setzen wir ein starkes Zeichen für Wien als ESC-Gastgeberstadt."

Michael Krön, Executive Producer des Eurovision Song Contest 2026: "Ich freue mich außerordentlich, dass das ESC-Eventteam gemeinsam mit Ö3 und Cyberdrone dieses außergewöhnliche Event nach Wien bringen können. Mit der Eurovision Drohnenshow setzen wir ein spektakuläres Zeichen und machen den Song Contest am Himmel über Wien sichtbar. Einen magischeren Auftakt als 3.000 leuchtende Drohnen über dem Schloss Schönbrunn kann ich mir kaum vorstellen.“

Silvio Peruci, CEO Cyberdrone: "Als gebürtiger Österreicher erfüllt es mich mit großem Stolz, dieses Projekt für den diesjährigen Eurovision Song Contest in Wien umzusetzen. Für Cyberdrone ist diese Show in Österreich ein wichtiger Meilenstein unserer globalen Expansion. Unser multinationales Team bringt sechs Jahre weltweite Erfahrung mit und wir freuen uns außerordentlich, unsere Expertise nun vor der prestigeträchtigen Kulisse von Schloss Schönbrunn zu präsentieren – mit einer der größten Drohnenshows, die Europa je gesehen hat.“