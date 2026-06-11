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Ein Jahr Pause

Game-Over für Österreichs größtes Gaming-Festival

© Andreas Tischler / Vienna Press
Mit der Game City Wien entfällt heuer das größte Gaming-Festival Österreichs. Dies sei jedoch nur eine "strategische Pause" – 2027 planen die Veranstalter noch größer zurückzukommen.
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Die Game City Wien ist Österreichs größtes Gaming-Festival und findet seit 2007 statt, traditionell am Rathausplatz und im Rathaus. Nach fast zwei Jahrzehnten geht das Event 2026 nun in eine "strategische Pause". Das bedeutet jedoch kein Ende, sondern eine bewusste Unterbrechung mit dem Ziel, das Festival 2027 in neuer Form zurückzubringen.

"Unter der Leitung von Mice & Men wird die Game City für ihr 20-jähriges Jubiläum neu gedacht. 2027 kehrt die Game City mit einem frischen Konzept zurück, und erstmals kommen die Game Days dazu", heißt es.

Die Eventmarketingfirma Mice & Men plant für die Zukunft noch mehr Events, Aktionen und Kooperationen und das in ganz Wien. Dieses Jahr will man nun für die Planung und Vorbereitung nutzen, um 2027 nicht nur die Game City wieder an den Start zu bringen, sondern erstmals auch ihr neues Konzept der Game Days ins Leben zu rufen.

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Besucherboom - Game City knackt Rekord

© Liebentritt

Im vergangenen Jahr erreichte die Game City ihren absoluten Besucherrekord. Mit über 87.000 Besucherinnen und Besuchern unterstreicht das Festival seine Bedeutung als eines der wichtigsten Gaming-Events im deutschsprachigen Raum.

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